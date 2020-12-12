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Світ встановив абсолютний рекорд з кількості заражень та смертей за добу 

Субота, 12 грудня 2020, 04:32

Станом на 12 грудня в світі за добу діагностували понад 700 тисяч нових заражень COVID-19. Померло за останню добу рекордні 12 328 ковід-хворих.

Джерело: Worldometers

Деталі: У світі виявили рекордні 702 513 нових випадків зараження коронавірусом, зокрема, 223 294 нових хворих зафіксовано в країнах Європи. 

У країнах Європи лідерами антирейтингу за кількістю нових випадків COVID-19 є Німеччина, Великобританія, Італія та Україна. У відповідному світовому антирейтингу Україна знов знаходиться на 9-му місці.

Наразі всього в світі діагностовано 71 мільйон випадків зараження коронавірусом, 49 мільйонів хворих вилікувалися, 1 601 088 пацієнтів з COVID-19 померло. Продовжують боротися з хворобою понад 20 мільйонів людей.

Що передувало: 10 грудня в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 13 514 особам, одужали 15 327 осіб, у лікарні з коронавірусом чи підозрою на нього потрапили 2 846 осіб, померли 285 хворих – це найбільша кількість летальних випадків з березня.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

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Теми: коронавірус


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