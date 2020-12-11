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Другий за тиждень максимум смертельних випадків від COVID: 285 за добу

П'ятниця, 11 грудня 2020, 07:17
Другий за тиждень максимум смертельних випадків від COVID: 285 за добу
УП

10 грудня в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 13 514 особам, одужали 15 327 осіб, у лікарні з коронавірусом чи підозрою на нього потрапили 2 846 осіб, померли 285 хворих – це найбільша кількість летальних випадків з березня.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook, моніторинг РНБО

Деталі: Лише у середу 9 грудня був попередній антирекорд за показником смертей – 276 випадків, а в четвер 10 грудня був антирекорд щодо госпіталізацій – у лікарні поклали 2 993 хворих (статистика за попередні дні відповідно). Тобто негативна тенденція щодо складних випадків зберігається. При цьому кількість нових випадків відносно менша в порівнянні з двома попередніми тижнями, а кількість одужань її перевищує четвертий день поспіль.

 
РНБО

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у  м. Київ (1 880), Запорізькій (895), Одеській (874), Київській (787) та Дніпропетровській (759) областях.

Серед нових хворих: 638 дітей та 690 медпрацівників.

Летальних випадків від коронавірусу найбільше у четвер зареєстрували у Чернігівській області (59), Одеській (28) і Донецькій (27) областях, Києві (26), Дніпропетровській (20) і Київській (16) областях.

 

10 грудня в Україні провели 60 847 тестувань, із них методом ПЛР – 39 519, методом ІФА – 21 328. Із березня методом ПЛР зробили 4 957 299 тестувань.

За весь час пандемії в Україні виявили 872 228 випадків захворювання, з них одужали 480 348 осіб, а померли 14 755 хворих.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі - динаміка пандемії в інфографіці УП

10 тисяч померлих чи понад 20? Що не так з українською статистикою смертності від COVID-19

Олена Рощенко, УП, доповнено

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусCovid-2019епідемія
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