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Другий за тиждень антирекорд смертельних випадків від COVID: 285 за добу

П'ятниця, 11 грудня 2020, 08:17

10 грудня в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 13 514 особам, одужали 15 327 осіб, у лікарні з коронавірусом чи підозрою на нього потрапили 2 846 осіб, померли 285 хворих – це найбільша кількість летальних випадків з березня.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook 

Деталі: За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у  м. Київ (1 880), Запорізькій (895), Одеській (874), Київській (787) та Дніпропетровській (759) областях.

 

Доповнюється...



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