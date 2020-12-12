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COVID-19: мир установил абсолютный рекорд по количеству заражений и смертей в сутки

Суббота, 12 декабря 2020, 03:32
COVID-19: мир установил абсолютный рекорд по количеству заражений и смертей в сутки

По состоянию на 12 декабря в мире за сутки диагностировали более 700 000 новых заражений COVID-19. Умерло за последние сутки рекордные 12 328 ковид-больных.

Источник: Worldometers

Детали: В мире обнаружили рекордные 702 513 новых случаев заражения коронавирусом, в частности, 223 294 новых больных зафиксировано в странах Европы.

В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Германия, Великобритании, Италия и Украины. В соответствующем мировом антирейтинге Украина снова на 9-м месте.

 
Статистика за 10 грудня

Сейчас в мире диагностировано 71 миллион случаев заражения коронавирусом, 49 миллионов больных вылечились, 1 601 088 пациентов с COVID-19 умерли. Продолжают бороться с болезнью более 20 миллионов человек.

Что предшествовало: 10 декабря в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 13 514 лицам, выздоровели 15 327 человек, в больницы с коронавирусом или подозрением на него попали 2 846 человек, умерли 285 больных – это наибольшее количество летальных случаев с марта.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирус
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