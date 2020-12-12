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США схвалили використання вакцини Pfizer. Вакцинація вже почалась 

Субота, 12 грудня 2020, 04:55
США схвалили використання вакцини Pfizer. Вакцинація вже почалась 

Управління контролю за якістю продуктів та медикаментів США (FDA) офіційно схвалило вакцину проти COVID-19 виробництва компанії Pfizer.

Джерело: FDA. Трамп в Twitter. The New York Times із посиланням на джерела, ознайомлені з рішенням регулятора

Деталі: Видання зазначає, що FDA вже авторизувало вакцину від COVID-19 виробництва компанії Pfizer.

Пряма мова Трампа: "Сьогодні наша країна домоглася медичного дива. Ми створили безпечну і ефективну вакцину всього за дев'ять місяців. Це одне з найбільших наукових досягнень в історії.

Я радий повідомити, що Управління з питань якості продовольства і медикаментів (FDA - УП) схвалило вакцину Pfizer.

У партнерстві з FedEx і UPS (поштові компанії в США - УП) ми вже почали поставки вакцини у всі штати і по всіх адресах в країні. Перша вакцинація буде проведена менш ніж через 24 години, безкоштовно для всіх американців".

Що передувала: 8 грудня 90-річна жінка з Північної Ірландії стала першою людиною, яка отримала щеплення від коронавірусу в Британії, що першою серед країн Заходу у вівторок почала масову вакцинацію населення.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусвакцинаціяСША
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