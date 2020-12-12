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США одобрили использование вакцины Pfizer. Вакцинация уже началась

Суббота, 12 декабря 2020, 04:55
США одобрили использование вакцины Pfizer. Вакцинация уже началась

Управление контроля качества продуктов и медикаментов США (FDA) официально одобрило вакцину против COVID-19 производства компании Pfizer.

Источник: FDA. Трамп в Twitter. The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с решением регулятора

Детали: Издание отмечает, что FDA уже авторизировали вакцину от COVID-19 производства компании Pfizer.

Прямая речь Трампа: "Сегодня наша страна добилась медицинского чуда. Мы создали безопасную и эффективную вакцину всего за девять месяцев. Это одно из величайших научных достижений в истории.

Я рад сообщить, что Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA - УП) одобрило вакцину Pfizer.

В партнерстве с FedEx и UPS (почтовые компании в США - УП) мы уже начали поставки вакцины во все штаты и по всем адресам в стране. Первая вакцинация будет проведена менее чем через 24 часа, бесплатно для всех американцев".

Что предшествовало: 8 декабря 90-летняя женщина из Северной Ирландии стала первым человеком, получившим прививку от коронавируса в Британии, которая первой среди стран Запада во вторник начала массовую вакцинацию населения.

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусвакцинацияСША
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