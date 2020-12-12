Україна перетвориться на "ковзанку": синоптики попередили про ожеледицю
Субота, 12 грудня 2020, 08:46
В суботу в Україні синоптики прогнозують ожеледицю на дорогах та ожеледь, через негоду в країні оголосили штормове попередження - перший рівень небезпечності (жовтий).
Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій, Укргідрометцентр
Деталі: За даними синоптиків, 12 грудня в Україні на дорогах ожеледиця; вдень у західних (крім Закарпаття), центральних, східних і у північних областях ожеледь (І рівень небезпечності, жовтий).
У Києві та Київській області вдень 12 грудня ожеледь, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).
Відзначається, що погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.
Нагадаємо:
- Напередодні у столиці пройшов крижаний дощ, внаслідок чого утворилася ожеледиця.
- За добу 10 грудня у Києві 163 людини травмувалися через ожеледицю, яка утворилась під вечір внаслідок крижаного дощу.
- Через ожеледицю на злітно-посадкових смугах столичних аеропортів "Бориспіль" та "Жуляни" низка рейсів не приземлилися в Україні, а повернулися в точки вильоту.
Українська правда