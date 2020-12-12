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Україна перетвориться на "ковзанку": синоптики попередили про ожеледицю

Субота, 12 грудня 2020, 07:46
Україна перетвориться на ковзанку: синоптики попередили про ожеледицю

В суботу в Україні синоптики прогнозують ожеледицю на дорогах та ожеледь, через негоду в країні оголосили штормове попередження - перший рівень небезпечності (жовтий).

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій, Укргідрометцентр

Деталі: За даними синоптиків, 12 грудня в Україні на дорогах ожеледиця; вдень у західних (крім Закарпаття), центральних, східних і у північних областях ожеледь (І рівень небезпечності, жовтий).

У Києві та Київській області вдень 12 грудня ожеледь, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).

Відзначається, що погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

 

Нагадаємо: 

  • Напередодні у столиці пройшов крижаний дощ, внаслідок чого утворилася ожеледиця.
  • За добу 10 грудня у Києві 163 людини травмувалися через ожеледицю, яка утворилась під вечір внаслідок крижаного дощу.
  • Через ожеледицю на злітно-посадкових смугах столичних аеропортів "Бориспіль" та "Жуляни" низка рейсів не приземлилися в Україні, а повернулися в точки вильоту.

Українська правда
Теми: погодаУкраїна
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