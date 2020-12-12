Украина превратится в "каток": синоптики предупредили о гололедице

В субботу в Украине синоптики прогнозируют гололедицу на дорогах и гололед, из-за непогоды в стране объявили штормовое предупреждение - первый уровень опасности (желтый).

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, Укргидрометцентр

Детали: По данным синоптиков, 12 декабря в Украине на дорогах гололедица, днем в западных (кроме Закарпатья), центральных, восточных и в северных областях гололед (І уровень опасности, желтый).

В Киеве и Киевской области днем 12 декабря гололед, на дорогах гололедица (І уровень опасности, желтый).

Отмечается, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.

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