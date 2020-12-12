Украина превратится в "каток": синоптики предупредили о гололедице
Суббота, 12 декабря 2020, 08:46
В субботу в Украине синоптики прогнозируют гололедицу на дорогах и гололед, из-за непогоды в стране объявили штормовое предупреждение - первый уровень опасности (желтый).
Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, Укргидрометцентр
Детали: По данным синоптиков, 12 декабря в Украине на дорогах гололедица, днем в западных (кроме Закарпатья), центральных, восточных и в северных областях гололед (І уровень опасности, желтый).
В Киеве и Киевской области днем 12 декабря гололед, на дорогах гололедица (І уровень опасности, желтый).
Отмечается, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.
Предыстория:
- За сутки 10 декабря в Киеве 163 человека травмировались из-за гололеда, который образовалась под вечер в результате ледяного дождя.
- Накануне в столице прошел ледяной дождь, в результате чего образовалась гололедица.
- Из-за гололеда на взлетно-посадочных полосах столичных аэропортов "Борисполь" и "Жуляны" ряд рейсов не приземлились в Украине, а вернулись в точки вылета.
Украинская правда