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На Донбасі поранили двох бійців ООС

Субота, 12 грудня 2020, 09:46

На Донбасі бойовики поранили двох військовослужбовців однієї з механізованих бригад.

Джерело: Facebook-сторінка української делегації у ТКГ

Деталі: Зранку 12 грудня двоє військовослужбовців однієї з механізованих бригад отримали легкі вторинні поранення.

Відзначається, що стан поранених задовільний, їм надали медичну допомога.

Військовослужбовці залишилися в районі оборони. За попередніми даними евакуації до медичного закладу вони  не потребують.

Українська делегація направила повідомлення про подію до СММ ОБСЄ.

Пізніше в ООС повідомили, що бійці об'єднаних сил отримали поранення через рикошет. Військових евакуювали до лікувального закладу. Стан їхнього здоров’я задовільний.

Українська правда
Теми: Донбасбойові діїООСОб'єднані сили на Донбасі


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