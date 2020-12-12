На Донбасі поранили двох бійців ООС
Субота, 12 грудня 2020, 08:46
На Донбасі бойовики поранили двох військовослужбовців однієї з механізованих бригад.
Джерело: Facebook-сторінка української делегації у ТКГ
Деталі: Зранку 12 грудня двоє військовослужбовців однієї з механізованих бригад отримали легкі вторинні поранення.
Відзначається, що стан поранених задовільний, їм надали медичну допомога.
Військовослужбовці залишилися в районі оборони. За попередніми даними евакуації до медичного закладу вони не потребують.
Українська делегація направила повідомлення про подію до СММ ОБСЄ.
Пізніше в ООС повідомили, що бійці об'єднаних сил отримали поранення через рикошет. Військових евакуювали до лікувального закладу. Стан їхнього здоров’я задовільний.
Українська правда