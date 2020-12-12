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На Донбассе ранили двух бойцов ООС

Суббота, 12 декабря 2020, 08:46
На Донбассе ранили двух бойцов ООС

На Донбассе боевики ранили двух военнослужащих одной из механизированных бригад.

Источник: Facebook-страница украинской делегации в ТКГ

Детали: Утром 12 декабря двое военнослужащих одной из механизированных бригад получили легкие вторичные ранения.

Отмечается, что состояние раненых удовлетворительное, им оказана медицинская помощь.

Военнослужащие остались в районе обороны. По предварительным данным эвакуации в медицинское учреждение они не нуждаются.

Украинская делегация направила сообщение об происшествии в СММ ОБСЕ.

Позже в ООС сообщили, что бойцы объединенных сил получили ранения из-за рикошета. Военных эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние их здоровья удовлетворительное.

Украинская правда
Темы: Донбассбоевые действияООСОбъединенные силы на Донбассе
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