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На Донбассе ранили двух бойцов ООС

Суббота, 12 декабря 2020, 09:46

На Донбассе боевики ранили двух военнослужащих одной из механизированных бригад.

Источник: Facebook-страница украинской делегации в ТКГ

Детали: Утром 12 декабря двое военнослужащих одной из механизированных бригад получили легкие вторичные ранения.

Отмечается, что состояние раненых удовлетворительное, им оказана медицинская помощь.

Военнослужащие остались в районе обороны. По предварительным данным эвакуации в медицинское учреждение они не нуждаются.

Украинская делегация направила сообщение об происшествии в СММ ОБСЕ.

Украинская правда
Темы: Донбассбоевые действияООСОбъединенные силы на Донбассе


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