На Донбассе ранили двух бойцов ООС
Суббота, 12 декабря 2020, 08:46
На Донбассе боевики ранили двух военнослужащих одной из механизированных бригад.
Источник: Facebook-страница украинской делегации в ТКГ
Детали: Утром 12 декабря двое военнослужащих одной из механизированных бригад получили легкие вторичные ранения.
Отмечается, что состояние раненых удовлетворительное, им оказана медицинская помощь.
Военнослужащие остались в районе обороны. По предварительным данным эвакуации в медицинское учреждение они не нуждаются.
Украинская делегация направила сообщение об происшествии в СММ ОБСЕ.
Позже в ООС сообщили, что бойцы объединенных сил получили ранения из-за рикошета. Военных эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние их здоровья удовлетворительное.
Украинская правда