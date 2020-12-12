Зеленський привітав домовленість з "другом Трюдо" і чекає кіношедеврів
Президент Володимир Зеленський привітав ратифікацію Канадою Угоди про спільне аудіовізуальне виробництво з Україною, яка набуде чинності 1 січня 2021 року.
Джерело: Зеленський у Twitter, Офіс президента
Пряма мова: "Вже не дочекаюся шедеврів! Вітаю ратифікацію Угоди про спільне аудіовізуальне виробництво між Україною та Канадою. Про це ми домовилися торік з моїм другом Джастіном Трюдо. Вона відкриває можливості для українських та канадських митців!".
Вже не дочекаюся 🇺🇦-🇨🇦 шедеврів! Вітаю ратифікацію Угоди про спільне аудіовізуальне виробництво між Україною та Канадою. Про це ми домовилися торік з моїм другом @JustinTrudeau. Вона відкриває можливості для 🇺🇦 та 🇨🇦 митців! pic.twitter.com/B1iFdvgV0X— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 12, 2020
Деталі: Згідно з документом, за умови спільного виробництва українські продюсери зможуть претендувати в Канаді на бюджетну підтримку, податкові пільги та знижки при дистрибуції.
Відповідну підтримку матимуть і канадські теле- та кіновиробники, які зніматимуть в Україні.
Угода була підписана під час візиту Зеленського до Канади в липні 2019 року. Верховна Рада ратифікувала документ у вересні 2020 року.
Що було раніше: Уряд Канади завершив внутрішньодержавні процедури, необхідні для набуття чинності угоди про спільне виробництво аудіовізуальних творів між державами.