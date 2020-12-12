Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський привітав домовленість з "другом Трюдо" і чекає кіношедеврів

Субота, 12 грудня 2020, 11:17

Президент Володимир Зеленський привітав ратифікацію Канадою Угоди про спільне аудіовізуальне виробництво з Україною, яка набуде чинності 1 січня 2021 року.

Джерело: Зеленський у Twitter, Офіс президента

Пряма мова: "Вже не дочекаюся шедеврів! Вітаю ратифікацію Угоди про спільне аудіовізуальне виробництво між Україною та Канадою. Про це ми домовилися торік з моїм другом Джастіном Трюдо. Вона відкриває можливості для українських та канадських митців!".

Деталі: Згідно з документом, за умови спільного виробництва українські продюсери зможуть претендувати в Канаді на бюджетну підтримку, податкові пільги та знижки при дистрибуції.

Відповідну підтримку матимуть і канадські теле- та кіновиробники, які зніматимуть в Україні.

Угода була підписана під час візиту Зеленського до Канади в липні 2019 року. Верховна Рада ратифікувала документ у вересні 2020 року.

Що було раніше: Уряд Канади завершив внутрішньодержавні процедури, необхідні для набуття чинності угоди про спільне виробництво аудіовізуальних творів між державами. 

Українська правда
Теми: ЗеленськийКанадакіно
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Усі новини...
Зеленський
У Сумах завершили розбір завалів, Зеленський показав фото
Зеленський назвав важливим заклик Папи Римського до РФ щодо "зернової угоди"
Зеленський хоче, щоб нардепи відчули: або вони за Україну, або їм буде складно в Україні
Останні новини
11:14
Дуда привітав Україну і Молдову з історичним рішенням саміту ЄС
11:10
На польському кордоні збили трьох українських водіїв
11:07
У США чотиримісячне дитя вижило після того, як його затягнуло в торнадо
10:59
Розтрата 18 мільйонів ДП "Антонов": справу скерували до суду
10:50
Конгрес США схвалив заборону імпорту ядерного палива з РФ
10:49
інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС
10:49
Формула майбутнього: як під час війни 13 математиків будують в Україні центр передових досліджень
10:44
відеоПереможець "Молодості". Вийшов трейлер української драми "Як там Катя?"
10:36
Три пункти пропуску з Польщі досі заблоковані, у чергах стоять 2600 фур
10:26
Здала важкопоранених бійців ЗСУ у полон: лікарка з Маріуполя отримала довічний термін
Усі новини...
Реклама: