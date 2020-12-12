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Зеленський привітав домовленість з "другом Трюдо" і чекає кіношедеврів

Субота, 12 грудня 2020, 12:17

Президент Володимир Зеленський привітав ратифікацію Канадою Угоди про спільне аудіовізуальне виробництво з Україною, яка набуде чинності 1 січня 2021 року.

Джерело: Зеленський у Twitter, Офіс президента

Пряма мова: "Вже не дочекаюся шедеврів! Вітаю ратифікацію Угоди про спільне аудіовізуальне виробництво між Україною та Канадою. Про це ми домовилися торік з моїм другом Джастіном Трюдо. Вона відкриває можливості для українських та канадських митців!".

Деталі: Згідно з документом, за умови спільного виробництва українські продюсери зможуть претендувати в Канаді на бюджетну підтримку, податкові пільги та знижки при дистрибуції.

Відповідну підтримку матимуть і канадські теле- та кіновиробники, які зніматимуть в Україні.

Угода була підписана під час візиту Зеленського до Канади в липні 2019 року. Верховна Рада ратифікувала документ у вересні 2020 року.

Що було раніше: Уряд Канади завершив внутрішньодержавні процедури, необхідні для набуття чинності угоди про спільне виробництво аудіовізуальних творів між державами. 

Українська правда
Теми: ЗеленськийКанадакіно


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