Зеленский приветствовал договоренность с "другом Трюдо" и ждет киношедевров

Президент Владимир Зеленский приветствовал ратификацию Канадой Соглашения о совместном аудиовизуальном производстве с Украины, которое вступит в силу 1 января 2021 года.

Источник: Зеленский в Twitter Офис президента

Прямая речь: "Уже не дождусь шедевров! Приветствую ратификацию Соглашения о совместном аудиовизуальном производстве между Украиной и Канадой. Об этом мы договорились в прошлом году с моим другом Джастином Трюдо. Она открывает возможности для украинских и канадских художников".

Вже не дочекаюся 🇺🇦-🇨🇦 шедеврів! Вітаю ратифікацію Угоди про спільне аудіовізуальне виробництво між Україною та Канадою. Про це ми домовилися торік з моїм другом @JustinTrudeau. Вона відкриває можливості для 🇺🇦 та 🇨🇦 митців! pic.twitter.com/B1iFdvgV0X — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 12, 2020

Детали: Согласно документу, при условии совместного производства украинские продюсеры смогут претендовать в Канаде на бюджетную поддержку, налоговые льготы и скидки при дистрибуции.

Соответствующую поддержку получат и канадские теле- и кинопроизводители, которые будут снимать в Украине.

Соглашение было подписано во время визита Зеленского в Канаду в июле 2019 года. Верховная Рада ратифицировала документ в сентябре 2020 года.

Что было раньше: Правительство Канады завершило внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления в силу соглашения о совместном производстве аудиовизуальных произведений между государствами.