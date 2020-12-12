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Зеленский приветствовал договоренность с "другом Трюдо" и ждет киношедевров

Суббота, 12 декабря 2020, 11:17

Президент Владимир Зеленский приветствовал ратификацию Канадой Соглашения о совместном аудиовизуальном производстве с Украины, которое вступит в силу 1 января 2021 года.

Источник: Зеленский в Twitter Офис президента

Прямая речь: "Уже не дождусь шедевров! Приветствую ратификацию Соглашения о совместном аудиовизуальном производстве между Украиной и Канадой. Об этом мы договорились в прошлом году с моим другом Джастином Трюдо. Она открывает возможности для украинских и канадских художников".

Детали: Согласно документу, при условии совместного производства украинские продюсеры смогут претендовать в Канаде на бюджетную поддержку, налоговые льготы и скидки при дистрибуции.

Соответствующую поддержку получат и канадские теле- и кинопроизводители, которые будут снимать в Украине.

Соглашение было подписано во время визита Зеленского в Канаду в июле 2019 года. Верховная Рада ратифицировала документ в сентябре 2020 года.

Что было раньше: Правительство Канады завершило внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления в силу соглашения о совместном производстве аудиовизуальных произведений между государствами.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийКанадакино
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