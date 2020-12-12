В Ірані стратили журналіста: висвітлював протести

Вранці 12 грудня в Ірані привели у виконання смертний вирок керівнику опозиційного новинного порталу AmadNews, 47-річному Рухоллі Заму.

Джерело: Associated Press з посиланням на іранське державне телебачення і державне інформаційне агентство IRNA

Дослівно: "Іран в суботу стратив колишнього вигнаного журналіста за його онлайн-роботу, яка допомогла спровокувати загальнонаціональні економічні протести в 2017 році, лиш через кілька місяців після його повернення в Тегеран при загадкових обставинах".

Деталі: Зама стратили через повішання. Інших подробиць в повідомленнях ЗМІ не було.

У червні суд засудив журналіста до смертної кари за "корупцію на Землі" – обвинувачення, яке часто використовується в справах, пов'язаних зі шпигунством або спробами повалення уряду Ірану.

Повідомляється, що веб-сайт Зама AmadNews і його канал у Telegram висвітлювали протести і поширювали неприємну інформацію про чиновників. Крім того, в Telegram Зам поділився розкладом і організаційними деталями мітингів.

Відзначається, що під час протестів у 2017 році близько 5000 осіб були затримані і 25 убиті.

За даними AP, журналіст жив у вигнанні в Парижі. Але пізніше якимось чином повернувся в Іран, де його затримали співробітники розвідки.

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