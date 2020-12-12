В Ірані стратили журналіста: висвітлював протести
Вранці 12 грудня в Ірані привели у виконання смертний вирок керівнику опозиційного новинного порталу AmadNews, 47-річному Рухоллі Заму.
Джерело: Associated Press з посиланням на іранське державне телебачення і державне інформаційне агентство IRNA
Дослівно: "Іран в суботу стратив колишнього вигнаного журналіста за його онлайн-роботу, яка допомогла спровокувати загальнонаціональні економічні протести в 2017 році, лиш через кілька місяців після його повернення в Тегеран при загадкових обставинах".
Деталі: Зама стратили через повішання. Інших подробиць в повідомленнях ЗМІ не було.
У червні суд засудив журналіста до смертної кари за "корупцію на Землі" – обвинувачення, яке часто використовується в справах, пов'язаних зі шпигунством або спробами повалення уряду Ірану.
Повідомляється, що веб-сайт Зама AmadNews і його канал у Telegram висвітлювали протести і поширювали неприємну інформацію про чиновників. Крім того, в Telegram Зам поділився розкладом і організаційними деталями мітингів.
Відзначається, що під час протестів у 2017 році близько 5000 осіб були затримані і 25 убиті.
За даними AP, журналіст жив у вигнанні в Парижі. Але пізніше якимось чином повернувся в Іран, де його затримали співробітники розвідки.
Передісторія:
- У 2020 році у світі було вбито 42 журналістів, 235 працівників медіа наразі перебувають у в’язниці.