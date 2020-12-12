В Иране казнили журналиста: освещал протесты

Утром 12 декабря в Иране привели в исполнение смертный приговор руководителю оппозиционного новостного портала AmadNews, 47-летнему Рухоллу Заму.

Источник: Associated Press со ссылкой на иранское государственное телевидение и государственное информационное агентство IRNA

Дословно: "Иран в субботу казнил бывшего изгнанного журналиста за его онлайн-работу, которая помогла спровоцировать общенациональные экономические протесты в 2017 году, всего через несколько месяцев после его возвращения в Тегеран при загадочных обстоятельствах".

Детали: Зама казнили через повешение. Других подробностей в сообщениях СМИ не было.

В июне суд приговорил журналиста к смертной казни за "коррупцию на Земле" – обвинение, которое часто используется в делах, связанных со шпионажем или попытками свергнуть правительство Ирана.

Сообщается, что веб-сайт Зама AmadNews и его канал в Telegram освещали протесты и распространяли неприятную информацию о чиновниках. Кроме того, в Telegram Зам поделился расписанием и организационными деталями демонстраций.

Отмечается, что в ходе протестов 2017 года около 5000 человек были задержаны и 25 убиты.

По данным AP, журналист жил в изгнании в Париже. Но позже каким-то образом вернулся в Иран и был задержан сотрудниками разведки.