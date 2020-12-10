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Цього року у світі вбили 42 журналістів, найбільше – у Мексиці й Пакистані

Четвер, 10 грудня 2020, 13:25

У 2020 році у світі було вбито 42 журналістів, 235 працівників медіа наразі перебувають у в’язниці. 

Джерело: доповідь Міжнародної федерації журналістів, опублікована у Міжнародний день прав людини 10 грудня, "Радіо Свобода"

Деталі: Загалом з 1990 року у світі було вбито 2658 журналістів. З цього числа 50% журналістів загинули у десятці найнебезпечніших країн, які постраждали від війн, злочинності та корупції, а також "катастрофічних порушень закону": Ірак (339 вбитих), Мексика (175), Філіппіни (159), Пакистан (138), Індія (116), Росія (110), Алжир (106), Сирія (96), Сомалі (93), Афганістан (93).

 
2658 журналістів було вбито з 1990-го до 2020-го років

У 2020-му за кількістю вбивств представників преси лідирує Мексика (вчетверте за останні п’ять років), там було вбито 13 журналістів. Далі йде Пакистан (5), Афганістан, Індія, Ірак та Нігерія (по 3), Філліпіни, Сомалі і Сирія (по 2). По одному журналісту було вбито у Камеруні, Гондурасі, Парагваї, Росії, Швеції та Ємені.

До країн із найбільшою кількістю журналістів у тюрмах належать Туреччина (67), Єгипет (21), Китай (23), Еритрея (16), Саудівська Аравія (14), Білорусь (11), Ємен і Камбоджа (9), Камерун (6 ), Марокко і М’янма (5).

42 журналістів убили у світі у 2020 році
42 журналістів убили у світі у 2020 році

Про Україну у доповіді не згадують. 

Втім, за даними Національної спілки журналістів України, лише за три осінні місяці 2020 року сталося 25 випадків фізичної агресії щодо українських журналістів. Загалом від початку 2020 року зафіксовано 74 таких інциденти, йдеться в моніторингу "Індекс фізичної безпеки журналістів України", який НСЖУ проводить спільно з партнерськими громадськими організаціями.

"Інститут масової інформації" лише в листопаді нарахував 19 порушень свободи слова, з них 10 стосувалися фізичної агресії щодо журналістів. З початку року ІМІ зафіксував загалом 205 випадків порушення свободи слова, з них 155 – це фізична агресія проти журналістів.

У квітні 2020 року Україна на 6 пунктів поліпшила свій рейтинг і вперше увійшла в сотню країн за рівнем свободи преси за версією міжнародної правозахисної організації "Репортери без кордонів".

Теми: ЗМІмедіасвобода словаправа людини


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