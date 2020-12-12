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МЗС України пригрозило РФ заходами реагування через розширення санкцій

Субота, 12 грудня 2020, 17:02

МЗС України висловило протест проти розширення переліку українських фізичних осіб, стосовно яких урядом РФ запроваджуються так звані "спеціальні економічні заходи".

Джерело: заява МЗС України

Дослівно: "МЗС України рішуче засуджує спробу тиску на народних депутатів України та представників українського суспільства.

Цей протиправний крок є продовженням Російською Федерацією агресії проти України в усіх її формах і проявах.

Українська сторона залишає за собою право вжити відповідних заходів реагування відповідно до норм та принципів міжнародного права".

Деталі: У заяві йдеться, що Україна й надалі продовжуватиме політику протидії російській агресії, докладатиме послідовних зусиль для припинення тимчасової окупації Росією тимчасово окупованих українських територій, відновлення суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

Що передувало: 11 грудня уряд Росії розширив список санкцій проти України, в який потрапили спікер і перший віцеспікер Верховної Ради, а також депутати від "Слуги народу".

Українська правда
Теми: МЗСРосіясанкції


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