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МИД Украины пригрозил РФ мерами реагирования за расширение санкций

Суббота, 12 декабря 2020, 17:02

МИД Украины выразил протест против расширения перечня украинских физических лиц, в отношении которых правительством РФ вводятся так называемые "специальные экономические меры".

Источник: заявление МИД Украины

Дословно: "МИД Украины решительно осуждает попытку давления на народных депутатов Украины и представителей украинского общества.

Этот противоправный шаг является продолжением Российской Федерацией агрессии против Украины во всех ее формах и проявлениях.

Украинская сторона оставляет за собой право принять соответствующие меры реагирования в соответствии с нормами и принципами международного права".

Детали: В заявлении говорится, что Украина и в дальнейшем будет продолжать политику противодействия российской агрессии, прилагать последовательные усилия для прекращения временной оккупации Россией временно оккупированных украинских территорий, восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

Что предшествовало: 11 декабря Россия расширила санкционный список против Украины, в который попали спикер и первый вице-спикер Верховной Рады, а также депутаты от "Слуги народа".

Украинская правда
Темы: МИДРосcиясанкции


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