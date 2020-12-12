Вірменія заявила про відновлення наступу Азербайджану в Карабаху

Міністерство оборони Вірменії заявило, що азербайджанська сторона 12 грудня відновила наступальні дії в напрямку селищ Старий Таглар - Хцаберд в Нагірному Карабаху.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на офіційне повідомлення на сайті вірменського міністерства.

"Підрозділи Армії оборони вживають адекватних заходів", - йдеться в повідомленні.

Раніше Армія оборони Карабаху повідомила, що збройні сили Азербайджану спробували атакувати одну з вірменських бойових позицій на південному напрямку, пише вірменська служба "Радіо Свобода". Троє військових нібито були поранені.

Армія оборони Карабаху також заявила, що спростовує поширену в азербайджанських ЗМІ інформацію про нібито здійснену вірменськими силами збройну провокацію на Гадрутській ділянці, в результаті якої був поранений азербайджанський військовослужбовець.

Нагадаємо, у ніч на 10 листопада було оголошено про припинення вогню в Нагірному Карабаху, про яке домовились лідери Азербайджану, Вірменії та Росії.

У Вірменії багато хто сприйняв угоду як капітуляцію. Згідно із домовленістю, Азербайджан і Вірменія залишаються на зайнятих ними позиціях, а в регіоні розгортається "миротворчий контингент" Російської Федерації.

Туреччина після цього заявила, що домовилася з Росією про спільний моніторинг дотримання режиму тиші у Карабаху та анонсувала спорудження центру спільного контролю.