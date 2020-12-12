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Армения заявила о возобновлении наступления Азербайджана в Карабахе

Суббота, 12 декабря 2020, 17:09

Министерство обороны Армении заявило, что азербайджанская сторона 12 декабря возобновила наступательные действия в направлении поселков Старый Таглар - Хцаберд в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на официальное сообщение на сайте армянского министерства.

"Подразделения Армии обороны принимают адекватные меры", - говорится в сообщении.

Ранее Армия обороны Карабаха сообщила, что вооруженные силы Азербайджана попытались атаковать одну из армянских боевых позиций на южном направлении, пишет армянская служба "Радио Свобода". Трое военных якобы были ранены.

Армия обороны Карабаха также заявила, что опровергает распространенную в азербайджанских СМИ информацию о якобы совершенной армянскими силами вооруженную провокацию на Гадрутском участке, в результате которой был ранен азербайджанский военнослужащий.

Напомним, в ночь на 10 ноября было объявлено о прекращении огня в Нагорном Карабахе, о котором договорились лидеры Азербайджана, Армении и России.

В Армении многие восприняли соглашение как капитуляцию. Согласно договоренности, Азербайджан и Армения остаются на занятых ими позициях, а в регионе разворачивается "миротворческий контингент" Российской Федерации.

Турция после этого заявила, что договорилась с Россией о совместном мониторинге соблюдения режима тишины в Карабахе и анонсировала строительство центра совместного контроля.

Темы: АрменияАзербайджанНагорный Карабах


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