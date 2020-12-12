Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Армения заявила о возобновлении наступления Азербайджана в Карабахе

Суббота, 12 декабря 2020, 16:09
Армения заявила о возобновлении наступления Азербайджана в Карабахе

Министерство обороны Армении заявило, что азербайджанская сторона 12 декабря возобновила наступательные действия в направлении поселков Старый Таглар - Хцаберд в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на официальное сообщение на сайте армянского министерства.

"Подразделения Армии обороны принимают адекватные меры", - говорится в сообщении.

Ранее Армия обороны Карабаха сообщила, что вооруженные силы Азербайджана попытались атаковать одну из армянских боевых позиций на южном направлении, пишет армянская служба "Радио Свобода". Трое военных якобы были ранены.

Армия обороны Карабаха также заявила, что опровергает распространенную в азербайджанских СМИ информацию о якобы совершенной армянскими силами вооруженную провокацию на Гадрутском участке, в результате которой был ранен азербайджанский военнослужащий.

Напомним, в ночь на 10 ноября было объявлено о прекращении огня в Нагорном Карабахе, о котором договорились лидеры Азербайджана, Армении и России.

В Армении многие восприняли соглашение как капитуляцию. Согласно договоренности, Азербайджан и Армения остаются на занятых ими позициях, а в регионе разворачивается "миротворческий контингент" Российской Федерации.

Турция после этого заявила, что договорилась с Россией о совместном мониторинге соблюдения режима тишины в Карабахе и анонсировала строительство центра совместного контроля.

"Украинская правда" в Threads

Темы: АрменияАзербайджанНагорный Карабах
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Все новости...
Армения
Армянская церковь в Украине осудила "благословение" на войну армян в России
В Москве в присутствии организатора "титушек" благословили на войну армянский батальон
Премьер Армении заявил Путину о желании обсудить работу миротворцев РФ в Карабахе
Последние новости
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
Все новости...
Реклама: