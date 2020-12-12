"Динамо" втрачає очки у скандальному матчі з "Колосом"

Київське "Динамо" у матчі 13-го туру української Прем`єр-ліги зіграло внічию 2:2 з "Колосом" із Ковалівки.

Поєдинок пройшов у суботу, 12 грудня, у Києві на стадіоні "Динамо" ім. Валерія Лобановського.

Перший таймі цієї гри можна назвати спокійним, і з мінімальною кількістю моментів біля обох воріт. У "Колоса" був шанс після передачі на Євгенія Селезньова, але форвард гостей з пари метрів не зумів пробити головою. У динамівців 100% нагода повести в рахунку була у Владислава Супряги, котрий з кількох метрів не поцілив у порожні ворота.

Другий тайм цього матчу виявися веселішим. Вже на 49-й хвилині головний рефері Ігор Пасхал після перегляду ВАР призначає пенальті у ворота "Динамо". Віталій Миколенко необережно відмахнувся рукою від Євгенія Селезньова, який упав на газон, немов після нокаутуючого удару. З 11-ти метрів Євгеній Селезньов легко переграв Георгія Бущана – 1:0.

Через чотири хвилини рефері знову у центрі уваги. Володимир Шепелєв грубо зіграв проти гравця "Колоса" Олександра Чорноморця. Арбітр спочатку показує динамівцю жовту картку, але після перегляду ВАР Пасхал скасовує попередження, і видає Шепелєву червону картку. Невдоволений цим рішенням головний тренер киян Мірча Луческу вибіг аж до центра поля, потім пішов у роздягальню, а пізніше таки повернувся на свою позицію.

На 69-й хвилині рефері урівняв склад, вилучивши Максима Максименка, і знову після перегляду ВАР. Спочатку гравцю "Колоса" була показана жовта картка, але після ВАР суддя вирішив, що це був фол останньої надії та вилучив футболіста гостей. Через пару хвилин ще одне суперечливе рішення арбітра. У штрафній "Колоса" була боротьба між Миколенком і Селезньовим і суддя побачив очевидний фол на динамівця. За мить рефері вказує на 11-ть метрів. Віктор Циганков з пенальті був влучний – 1:1.

На 84-й хвилині "Динамо" забиває другий гол. Перший удар Циганкова воротар "Колоса" відбив і на добивання грає Беньямін Вербич, і голкіпер знову рятує команду. З третім ударом на добивання від Циганкова воротар "Колоса" вже не впорався – 2:1. Вже за хвилину "Колос" зрівнює рахунок. Денис Антюх на шляху до штрафного майданчика киян обійшов п`ятьох динамівців і пробив, м`яч зрикошетив від Миколенка та залетів у кут воріт Бущана – 2:2.

Вирвати перемогу в цій грі "Динамо" не зуміло, хоча був ще один небезпечний удар від Циганкова. Нагадаємо, що для обох команд це був останній матчу 2020 році.