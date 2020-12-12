"Динамо" теряет очки в скандальном матче с "Колосом"

Киевское "Динамо" в матче 13-го тура украинской Премьер-лиги сыграл вничью 2:2 с "Колосом" из Коваливки.

Поединок прошел в субботу, 12 декабря, в Киеве на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского.

Первый тайм этой игры можно назвать спокойным, и с минимальным количеством моментов у обоих ворот. У "Колоса" был шанс после передачи на Евгения Селезнева, но форвард гостей с пары метров не сумел пробить головой. У динамовцев 100% возможность повести в счете была у Владислава Супряги, который с нескольких метров не попал в пустые ворота.

Второй тайм этого матча оказался веселее. Уже на 49-й минуте главный рефери Игорь Пасхал после просмотра ВАС назначает пенальти в ворота "Динамо". Виталий Миколенко неосторожно отмахнулся рукой от Евгения Селезнева, который упал на газон, словно после нокаутирующего удара. С 11-ти метров Евгений Селезнев легко переиграл Георгия Бущана – 1:0.

Через четыре минуты рефери вновь в центре внимания. Владимир Шепелев грубо сыграл против игрока "Колоса" Александра Черноморца. Арбитр сначала показывает динамовцу желтую карточку, но после просмотра ВАС Пасхал отменяет предупреждения, и выдает Шепелеву красную карточку. Недовольный этим решением главный тренер киевлян Мирча Луческу выбежал к центру поля, затем ушел в раздевалку, а позже таки вернулся на свою позицию.

На 69-й минуте рефери уравнял составы, удалив Максима Максименко, и снова после просмотра ВАС. Сначала игроку "Колоса" была показана желтая карточка, но после ВАС судья решил, что это был фол последней надежды и удалил футболиста гостей. Через пару минут еще одно спорное решение арбитра. В штрафной "Колоса" была борьба между Миколенко и Селезневым и судья увидел очевидный фол на динамовца. Через мгновение рефери указывает на 11-ть метров. Виктор Цыганков с пенальти был точен – 1:1.

На 84-й минуте "Динамо" забивает второй гол. Первый удар Цыганкова вратарь "Колоса" отразил и на добивание играет Беньямин Вербич, и голкипер снова спасает команду. С третьим ударом на добивание от Цыганкова вратарь "Колоса" уже не справился – 2:1. Уже через минуту "Колос" сравнивает счет. Денис Антюх на пути к штрафной площадке киевлян обошел пятерых динамовцев и пробил, мяч срикошетил от Миколенко и залетел в угол ворот Бущана – 2:2.

Вырвать победу в этой игре "Динамо" не сумело, хотя был еще один опасный удар от Цыганкова. Напомним, что для обеих команд это был последний матч в 2020 году.