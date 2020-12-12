Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

"Динамо" теряет очки в скандальном матче с "Колосом"

Суббота, 12 декабря 2020, 19:33

Киевское "Динамо" в матче 13-го тура украинской Премьер-лиги сыграл вничью 2:2 с "Колосом" из Коваливки.

Поединок прошел в субботу, 12 декабря, в Киеве на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского.

Первый тайм этой игры можно назвать спокойным, и с минимальным количеством моментов у обоих ворот. У "Колоса" был шанс после передачи на Евгения Селезнева, но форвард гостей с пары метров не сумел пробить головой. У динамовцев 100% возможность повести в счете была у Владислава Супряги, который с нескольких метров не попал в пустые ворота.

Второй тайм этого матча оказался веселее. Уже на 49-й минуте главный рефери Игорь Пасхал после просмотра ВАС назначает пенальти в ворота "Динамо". Виталий Миколенко неосторожно отмахнулся рукой от Евгения Селезнева, который упал на газон, словно после нокаутирующего удара. С 11-ти метров Евгений Селезнев легко переиграл Георгия Бущана – 1:0.

Через четыре минуты рефери вновь в центре внимания. Владимир Шепелев грубо сыграл против игрока "Колоса" Александра Черноморца. Арбитр сначала показывает динамовцу желтую карточку, но после просмотра ВАС Пасхал отменяет предупреждения, и выдает Шепелеву красную карточку. Недовольный этим решением главный тренер киевлян Мирча Луческу выбежал к центру поля, затем ушел в раздевалку, а позже таки вернулся на свою позицию.

На 69-й минуте рефери уравнял составы, удалив Максима Максименко, и снова после просмотра ВАС. Сначала игроку "Колоса" была показана желтая карточка, но после ВАС судья решил, что это был фол последней надежды и удалил футболиста гостей. Через пару минут еще одно спорное решение арбитра. В штрафной "Колоса" была борьба между Миколенко и Селезневым и судья увидел очевидный фол на динамовца. Через мгновение рефери указывает на 11-ть метров. Виктор Цыганков с пенальти был точен – 1:1.

На 84-й минуте "Динамо" забивает второй гол. Первый удар Цыганкова вратарь "Колоса" отразил и на добивание играет Беньямин Вербич, и голкипер снова спасает команду. С третьим ударом на добивание от Цыганкова вратарь "Колоса" уже не справился – 2:1. Уже через минуту "Колос" сравнивает счет. Денис Антюх на пути к штрафной площадке киевлян обошел пятерых динамовцев и пробил, мяч срикошетил от Миколенко и залетел в угол ворот Бущана – 2:2.

Вырвать победу в этой игре "Динамо" не сумело, хотя был еще один опасный удар от Цыганкова. Напомним, что для обеих команд это был последний матч в 2020 году.

Николай Аврамчук, УП
Темы: футбол


powered by lun.ua
Главное сегодня

фото, видеоГодовщина задержаний по делу Шеремета: под ОП устроили "похороны правосудия"

фотоАндреевская церковь открылась после долгой реставрации

Армения заявила о возобновлении наступления Азербайджана в Карабахе

МИД Украины пригрозил РФ мерами реагирования за расширение санкций

Сплошной каток, тысяча обращений в травмпункт – Кличко вызвал на ковер глав районов

Татаров подает в суд на Сытника

Все новости...
футбол
"Заря" проиграла свой последний матч в Лиге Европы
"Шахтер" выстоял в матче с "Интером" и будет играть в Лиге Европы
Украина обжаловала техническое поражение футбольной сборной в матче со Швейцарией
Последние новости
19:57
Азербайджан обвинил Армению в провокации
19:33
"Динамо" теряет очки в скандальном матче с "Колосом"
18:57
Суд в Австрии снял запрет на ношение хиджаба в школе
18:47
Зеленский наградил оправданного в Италии нацгвардейца Маркива
18:38
В будущем 75% автомобилей Volvo будут кроссоверами
18:19
фото, видеоГодовщина задержаний по делу Шеремета: под ОП устроили "похороны правосудия"
18:11
Меркель будет договариваться с руководителями регионов о более жестком локдауне
17:57
ООС: обстрелы возле Луганского, Водяного и Золотого-4, двое раненых
17:45
фотоАндреевская церковь открылась после долгой реставрации
17:35
Украина хочет продавать лекарства и морепродукты по соглашению о зоне свободной торговли с ЕС
Все новости...