Азербайджан звинуватив Вірменію у провокації
Міноборони Азербайджану у суботу ввечері заявило, що вірменська сторона вчинила провокаційні дії, що супроводжувалися порушенням режиму припинення вогню.
Джерело: Міністерство оборони Азербайджану
Дослівно: "Вірменська сторона вчинила провокаційні дії на звільнених територіях Азербайджану, що супроводжувалися порушенням режиму припинення вогню.
З боку Збройних Сил Азербайджану були вжиті адекватні заходи у відповідь. В даний час дотримується режим припинення вогню".
Що передувало: Раніше в суботу Міністерство оборони Вірменії заявило, що азербайджанська сторона відновила наступальні дії в напрямку селищ Старий Таглар - Хцаберд у Нагірному Карабаху.
Раніше Армія оборони Карабаху повідомила, що збройні сили Азербайджану спробували атакувати одну з вірменських бойових позицій на південному напрямку, троє військових нібито були поранені.
Передісторія:
- У ніч на 10 листопада було оголошено про припинення вогню в Нагірному Карабаху, про яке домовились лідери Азербайджану, Вірменії та Росії.
- У Вірменії багато хто сприйняв угоду як капітуляцію. Згідно із домовленістю, Азербайджан і Вірменія залишаються на зайнятих ними позиціях, а в регіоні розгортається "миротворчий контингент" Російської Федерації.
- Туреччина після цього заявила, що домовилася з Росією про спільний моніторинг дотримання режиму тиші у Карабаху та анонсувала спорудження центру спільного контролю.