Азербайджан звинуватив Вірменію у провокації

Міноборони Азербайджану у суботу ввечері заявило, що вірменська сторона вчинила провокаційні дії, що супроводжувалися порушенням режиму припинення вогню.

Джерело: Міністерство оборони Азербайджану

Дослівно: "Вірменська сторона вчинила провокаційні дії на звільнених територіях Азербайджану, що супроводжувалися порушенням режиму припинення вогню.

З боку Збройних Сил Азербайджану були вжиті адекватні заходи у відповідь. В даний час дотримується режим припинення вогню".

Що передувало: Раніше в суботу Міністерство оборони Вірменії заявило, що азербайджанська сторона відновила наступальні дії в напрямку селищ Старий Таглар - Хцаберд у Нагірному Карабаху.

Раніше Армія оборони Карабаху повідомила, що збройні сили Азербайджану спробували атакувати одну з вірменських бойових позицій на південному напрямку, троє військових нібито були поранені.

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