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Азербайджан звинуватив Вірменію у провокації

Субота, 12 грудня 2020, 19:57

Міноборони Азербайджану у суботу ввечері заявило, що вірменська сторона вчинила провокаційні дії, що супроводжувалися порушенням режиму припинення вогню.

Джерело: Міністерство оборони Азербайджану

Дослівно: "Вірменська сторона вчинила провокаційні дії на звільнених територіях Азербайджану, що супроводжувалися порушенням режиму припинення вогню.

З боку Збройних Сил Азербайджану були вжиті адекватні заходи у відповідь. В даний час дотримується режим припинення вогню".

Що передувало: Раніше в суботу Міністерство оборони Вірменії заявило, що азербайджанська сторона відновила наступальні дії в напрямку селищ Старий Таглар - Хцаберд у Нагірному Карабаху. 

Раніше Армія оборони Карабаху повідомила, що збройні сили Азербайджану спробували атакувати одну з вірменських бойових позицій на південному напрямку, троє військових нібито були поранені.

Передісторія:

  • У ніч на 10 листопада було оголошено про припинення вогню в Нагірному Карабаху, про яке домовились лідери Азербайджану, Вірменії та Росії. 
  • У Вірменії багато хто сприйняв угоду як капітуляцію. Згідно із домовленістю, Азербайджан і Вірменія залишаються на зайнятих ними позиціях, а в регіоні розгортається "миротворчий контингент" Російської Федерації.
  • Туреччина після цього заявила, що домовилася з Росією про спільний моніторинг дотримання режиму тиші у Карабаху та анонсувала спорудження центру спільного контролю

Українська правда
Теми: АзербайджанВірменіяНагірний Карабах


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