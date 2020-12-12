Азербайджан обвинил Армению в провокации

Минобороны Азербайджана в субботу вечером заявило, что армянская сторона совершила провокационные действия, сопровождавшиеся нарушением режима прекращения огня.

Источник: Министерство обороны Азербайджана

Дословно: "Армянская сторона совершила провокационные действия на освобожденных территориях Азербайджана, сопровождавшиеся нарушением режима прекращения огня.

Со стороны Вооруженных Сил Азербайджана были приняты адекватные ответные меры. В настоящее время соблюдается режим прекращения огня".

Что предшествовало: Ранее в субботу Министерство обороны Армении заявило, что азербайджанская сторона возобновила наступательные действия в направлении поселков Старый Таглар - Хцаберд в Нагорном Карабахе.

Ранее Армия обороны Карабаха сообщила, что вооруженные силы Азербайджана попытались атаковать одну из армянских боевых позиций на южном направлении,трое военных якобы были ранены.

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