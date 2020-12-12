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Азербайджан обвинил Армению в провокации

Суббота, 12 декабря 2020, 18:57
Азербайджан обвинил Армению в провокации

Минобороны Азербайджана в субботу вечером заявило, что армянская сторона совершила провокационные действия, сопровождавшиеся нарушением режима прекращения огня.

Источник: Министерство обороны Азербайджана

Дословно: "Армянская сторона совершила провокационные действия на освобожденных территориях Азербайджана, сопровождавшиеся нарушением режима прекращения огня.

Со стороны Вооруженных Сил Азербайджана были приняты адекватные ответные меры. В настоящее время соблюдается режим прекращения огня".

Что предшествовало: Ранее в субботу Министерство обороны Армении заявило, что азербайджанская сторона возобновила наступательные действия в направлении поселков Старый Таглар - Хцаберд в Нагорном Карабахе.

Ранее Армия обороны Карабаха сообщила, что вооруженные силы Азербайджана попытались атаковать одну из армянских боевых позиций на южном направлении,трое военных якобы были ранены.

Предыстория:

  • В ночь на 10 ноября было объявлено о прекращении огня в Нагорном Карабахе, о котором договорились лидеры Азербайджана, Армении и России.
  • В Армении многие восприняли соглашение как капитуляцию. Согласно договоренности, Азербайджан и Армения остаются на занятых ими позициях, а в регионе разворачивается "миротворческий контингент" Российской Федерации.
  • Турция после этого заявила, что договорилась с Россией о совместном мониторинге соблюдения режима тишины в Карабахе и анонсировала строительство центра совместного контроля.

Украинская правда

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Темы: АзербайджанАрменияНагорный Карабах
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