Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Степанов пояснив, чому жорсткий карантин не вводять раніше: торгівля і "природний локдаун"

Субота, 12 грудня 2020, 23:52

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що жорсткий карантин буде введений тільки з 8 січня, оскільки грудень важливий для торгівлі, а в період з 1 до 7 січня в Україні відбувається "природний локдаун".

Джерело: Степанов в ефірі каналу "Україна 24".

Пряма мова: "У нас є, перш за все, економічні обставини. Для багатьох людей грудень передноворічний – це досить важливий період року, коли у них іде найбільш (активна - ред.) торгівля.

Друге – якщо ми подивимося, що відбувається в період з 1 по 6 січня, до Різдва... то у нас такий природний локдаун. На вулицях мало людей, люди проводять час у колі сім'ї, приходять до друзів, багато хто не працює".

Деталі: Степанов висловив думку, що прийняті урядом дати жорсткого карантину з 8 по 24 січня "абсолютно обґрунтовані".

Водночас, за його словами, якщо не ввести жорсткий карантин у січні, то його доведеться вводити в лютому через різке зростання захворюваності.

Передісторія: 

Українська правда


powered by lun.ua
Головне сьогодні

ОновленоУ Мінську затримали понад 300 осіб

У Кабміні назвали нову коронавірусну межу: 32-35 тисяч на добу

Мін'юст США цікавиться роботою Хантера Байдена в Burisma – AP

Разумков раптово скликав голів фракцій на нараду

В Україні понад 9 тисяч випадків COVID за добу, 494 – серед дітей

Навального намагались повторно отруїти – Times

Усі новини...
Останні новини
05:57
Перша партія вакцини Pfizer вже прибула до Канади
05:01
Україна 12-та в світі за швидкістю поширення COVID-19
02:59
ОновленоУ Мінську затримали понад 300 осіб
02:05
Англійський письменник Джон Ле Карре помер
01:08
ВідеоSpaceX за рекордно короткий час всьоме запустила одну й ту саму багаторазову ракету
00:38
ТаблицяЗа добу в Європі 169 тисяч нових випадків COVID
23:46
177 дітей арештованих кримськотатарських активістів ростуть без батьків
22:03
В Україну приїхав директор Європейського бюро ВООЗ
21:36
Хакери за підтримки іноземного уряду атакували Мінфін США – Reuters
21:12
Новини економіки: бюджет Києва та "промисловий безвіз"
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!