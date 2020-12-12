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Степанов пояснив, чому жорсткий карантин не вводять раніше: торгівля і "природний локдаун"

Субота, 12 грудня 2020, 22:52
Степанов пояснив, чому жорсткий карантин не вводять раніше: торгівля і природний локдаун

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що жорсткий карантин буде введений тільки з 8 січня, оскільки грудень важливий для торгівлі, а в період з 1 до 7 січня в Україні відбувається "природний локдаун".

Джерело: Степанов в ефірі каналу "Україна 24".

Пряма мова: "У нас є, перш за все, економічні обставини. Для багатьох людей грудень передноворічний – це досить важливий період року, коли у них іде найбільш (активна - ред.) торгівля.

Друге – якщо ми подивимося, що відбувається в період з 1 по 6 січня, до Різдва... то у нас такий природний локдаун. На вулицях мало людей, люди проводять час у колі сім'ї, приходять до друзів, багато хто не працює".

Деталі: Степанов висловив думку, що прийняті урядом дати жорсткого карантину з 8 по 24 січня "абсолютно обґрунтовані".

Водночас, за його словами, якщо не ввести жорсткий карантин у січні, то його доведеться вводити в лютому через різке зростання захворюваності.

Передісторія: 

Українська правда

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