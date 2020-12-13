Одна й та сама ракета SpaceX всьоме поспіль доставить вантаж на орбіту. Час запуску
13 грудня американська приватна космічна компанія Ілона Маcка SpaceX доставить на орбіту Землі супутник радіомовлення SXM-7 компанії Sirius XM. На орбіту вантаж виведе ракета-носій Falcon 9, яка до цього успішно виконала шість подібних місій.
Джерело: Spacex в Twitter. Everyday Astronaut
Деталі: Запуск заплановано 13 грудня о 18:22 за Києвом (11:22 a.m. EST, or 16:22 UTC).
Старт ракети-носія Falcon 9, яка доставить 7 тон вантажу на орбіту запланований з комплексу SLC-40 у Флориді, США. Це 25 запуск компанії цьогоріч, попередні 24 були успішні. Окрім запуску супутник SXM-7 SpaceX планує в грудні здійснити ще 3 місії.
За 9 хвилин після старту Falcon 9 її перший багаторазовий ступінь, який за останні 651 днів буде використано всьоме (попередній рекорд – 7 польотів за 807 днів), має приземлитись на безпілотну платформу в Атлантичному океані.
Одна половина обтічника нова, а другу вже раз використовували.
Довідка: Перший багаторазовий ступінь Falcon 9 компанія Маска використовуватиме по десять разів, потім їх оглядатимуть, змінюватимуть зношені деталі та використовуватимуть ще до 90 разів.
Що передувало:
- Запуск SXM-7 мав відбутись ще 11 грудня, але був перенесений на дві доби аби команда змогла "здійснити додаткові перевірки наземної системи".
- 25 листопада одна й та сама ракета SpaceX всьоме доставила вантаж на орбіту – це рекорд.