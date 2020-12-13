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Одна й та сама ракета SpaceX всьоме поспіль доставить вантаж на орбіту. Час запуску

Неділя, 13 грудня 2020, 02:29
Одна й та сама ракета SpaceX всьоме поспіль доставить вантаж на орбіту. Час запуску

13 грудня американська приватна космічна компанія Ілона Маcка SpaceX доставить на орбіту Землі супутник радіомовлення SXM-7 компанії Sirius XM. На орбіту вантаж виведе ракета-носій Falcon 9, яка до цього успішно виконала шість подібних місій.

Джерело: Spacex в Twitter. Everyday Astronaut

Деталі: Запуск заплановано 13 грудня о 18:22 за Києвом (11:22 a.m. EST, or 16:22 UTC). 

Старт ракети-носія Falcon 9, яка доставить 7 тон вантажу на орбіту запланований з комплексу SLC-40 у Флориді, США. Це 25 запуск компанії цьогоріч, попередні 24 були успішні. Окрім запуску супутник SXM-7 SpaceX планує в грудні здійснити ще 3 місії.

За 9 хвилин після старту Falcon 9 її перший багаторазовий ступінь, який за останні 651 днів буде використано всьоме (попередній рекорд – 7 польотів за 807 днів), має приземлитись на безпілотну платформу в Атлантичному океані.

Одна половина обтічника нова, а другу вже раз використовували. 

Довідка: Перший багаторазовий ступінь Falcon 9 компанія Маска використовуватиме по десять разів, потім їх оглядатимуть, змінюватимуть зношені деталі та використовуватимуть ще до 90 разів. 

 
Фото: Sirius XM
 
 
 

Що передувало:

  • Запуск SXM-7 мав відбутись ще 11 грудня, але був перенесений на дві доби аби команда змогла "здійснити додаткові перевірки наземної системи".
  • 25 листопада одна й та сама ракета SpaceX всьоме доставила вантаж на орбіту – це рекорд.

Теми: космосІлон Маск
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