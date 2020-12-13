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Одна и та же ракета SpaceX седьмой раз подряд доставит груз на орбиту. Время запуска

Воскресенье, 13 декабря 2020, 02:29
Одна и та же ракета SpaceX седьмой раз подряд доставит груз на орбиту. Время запуска

13 декабря американская частная космическая компания Илона Маcка SpaceX доставит на орбиту Земли спутник SXM-7 компании Sirius XM. На орбиту груз выведет ракета-носитель Falcon 9, которая до этого успешно выполнила шесть подобных миссий.

Источник: Spacex в Twitter. Everyday Astronaut

Детали: Запуск запланирован 13 декабря в 18:22 по Киеву (11:22 a.m. EST, or 16:22 UTC).

Старт ракеты-носителя Falcon 9, которая доставит 7 тонн груза на орбиту запланирован с комплекса SLC-40 во Флориде. Это 25 запуск компании в этом году, предыдущие 24 были успешны. Кроме запуска спутник SXM-7 SpaceX планирует в декабре осуществить еще 3 миссии.

За 9 минут после старта Falcon 9 ее первая многоразовая степень, которая за последние 651 дней будет использована в седьмой раз (предыдущий рекорд – 7 полетов за 807 дней), должена приземлиться на беспилотную платформу в Атлантическом океане.

Одна половина обтекателя новая, вторую уже раз использовали.

Справка: Первую многоразовую ступень Falcon 9 компания Маска планирует использовать по десять раз, затем их будут осматривать, менять изношенные детали и использовать еще до 90 раз.

 
Фото: Sirius XM
 
 
 

Что предшествовало: 

  • Запуск SXM-7 должен был состояться еще 11 декабря, но был перенесен на двое суток чтобы команда смогла "осуществить дополнительные проверки наземной системы".
  • 25 ноября одна и та же ракета SpaceX в седьмой раз доставила груз на орбиту – это рекорд.

Темы: космосИлон Маск
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