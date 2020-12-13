Одна и та же ракета SpaceX седьмой раз подряд доставит груз на орбиту. Время запуска

13 декабря американская частная космическая компания Илона Маcка SpaceX доставит на орбиту Земли спутник SXM-7 компании Sirius XM. На орбиту груз выведет ракета-носитель Falcon 9, которая до этого успешно выполнила шесть подобных миссий.

Источник: Spacex в Twitter. Everyday Astronaut

Детали: Запуск запланирован 13 декабря в 18:22 по Киеву (11:22 a.m. EST, or 16:22 UTC).

Старт ракеты-носителя Falcon 9, которая доставит 7 тонн груза на орбиту запланирован с комплекса SLC-40 во Флориде. Это 25 запуск компании в этом году, предыдущие 24 были успешны. Кроме запуска спутник SXM-7 SpaceX планирует в декабре осуществить еще 3 миссии.

За 9 минут после старта Falcon 9 ее первый многоразовый степень, который за последние 651 дней будет использовано в седьмой раз (предыдущий рекорд – 7 полетов за 807 дней), должен приземлиться на беспилотную платформу в Атлантическом океане.

Одна половина обтекателя новая, вторую уже раз использовали.

Справка: Первую многоразовую ступень Falcon 9 компания Маска планирует использовать по десять раз, затем их будут осматривать, менять изношенные детали и использовать еще до 90 раз.

Фото: Sirius XM

Что предшествовало: