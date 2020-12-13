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Коронавірус: в світі діагностовано 72 мільйони випадків зараження, 50 мільйонів вже вилікувалися

Неділя, 13 грудня 2020, 04:03

Станом на 13 грудня в світі за добу діагностували понад 635 тисяч нових заражень COVID-19. Померло за останню добу 10 325 ковід-хворих.

Джерело: Worldometers

Деталі: У світі виявили 635 548 нових випадків зараження коронавірусом, зокрема, 200 970 нових хворих зафіксовано в країнах Європи. 

У країнах Європи лідерами антирейтингу за кількістю нових випадків COVID-19 є Німеччина, Великобританія, Італія, Франція та Україна. У відповідному світовому антирейтингу Україна знаходиться на 10-му місці.

 
Статистика за 11 грудня

Наразі всього в світі діагностовано 72 мільйони випадків зараження коронавірусом, 50 мільйонів хворих вилікувалися, 1 611 489 пацієнтів з COVID-19 померло. Продовжують боротися з хворобою понад 20 мільйонів людей.

Що передувало: 11 грудня в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 12 811 особам, одужали 13 653 особи, у лікарні з коронавірусом чи підозрою на нього потрапили 3 001 особа, померли 243 хворих.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Читайте також: Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно

Теми: коронавірус


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