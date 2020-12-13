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Коронавирус: в мире диагностировано 72 миллиона случаев заражения, 50 миллионов уже вылечились

Воскресенье, 13 декабря 2020, 04:03

По состоянию на 13 декабря в мире за сутки диагностировали более 635 000 новых заражений COVID-19. Умерло за последние сутки 10 325 ковид-больных.

Источник: Worldometers

Детали: В мире обнаружили 635 548 новых случаев заражения коронавирусом, в частности, 200 970 новых больных зафиксировано в странах Европы.

В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Германия, Великобритании, Италия, Франция и Украины. В соответствующем мировом антирейтинге Украина на 10-м месте.

 
Статистика за 11 декабря

Сейчас в мире диагностировано 72 миллиона случаев заражения коронавирусом, 50 миллионов больных вылечились, 1 611 489 пациентов с COVID-19 умерли. Продолжают бороться с болезнью более 20 миллионов человек.

Что предшествовало: 11 декабря в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 12 811 людям, выздоровели 13 653 человека, в больницы с коронавирусом или подозрением на него попали 3 001 человек, умерли 243 больных.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Темы: коронавирус


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