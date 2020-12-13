В Україні понад 9 тисяч випадків COVID за добу, 494 – серед дітей

За добу 12 грудня в Україні зареєстрували 9 176 нових випадків коронавірусу, зокрема, захворіли 494 дитини та 313 медпрацівників.

Джерело: міністр охорони здоров’я Максим Степанов у Facebook

Пряма мова: "Також за минулу добу госпіталізовано – 2 969 осіб; летальних випадків – 156; одужало – 7 563 особи, здійснено тестувань за добу – 41 489 (зокрема методом ПЛР – 33 593, методом ІФА – 7 896)".

Деталі: Найбільше підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (1125), Київській (740), Дніпропетровській (709), Одеській (628), та Запорізькій (535) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло – 894 215 осіб, 15 154 людини померли, подолали хворобу 501 564 особи. Крім того було проведено 5 031 859 ПЛР-тестувань.

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