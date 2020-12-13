В Украине более 9 тысяч случаев COVID за сутки, 494 – среди детей

За сутки 12 декабря в Украине зарегистрировали 9176 новых случаев коронавируса, в частности, заболели 494 ребенка и 313 медработников.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Прямая речь: "Также за минувшие сутки госпитализированы – 2969 человек; летальных случаев – 156; выздоровели – 7563 лица, осуществлено тестирований за сутки – 41 489 (в том числе методом ПЦР – 33593, методом ИФА – 7896)".

Детали: Больше всего подтвержденных случаев зарегистрировали в г.Киев (1125), Киевской (740), Днепропетровской (709), Одесской (628) и Запорожской (535) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Всего за все время пандемии в Украине заболело – 894 215 человек, 15 154 человека умерли, преодолели болезнь 501 564 человека. Кроме того, было проведено 5 031 859 ПЛР-тестирований.

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Предыстория:

За минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвердили 12 811 людям, выздоровели 13 653 человека, в больницы с коронавирусом или подозрением на него попали 3 001 человек, умерли 243 больных.