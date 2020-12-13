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Рятувальники закликали водіїв бути обережними: на дорогах ожеледиця

Неділя, 13 грудня 2020, 09:24
Рятувальники закликали водіїв бути обережними: на дорогах ожеледиця
Фото ТСН

Державна служба з надзвичайних ситуацій закликає водіїв дотримуватися правил безпечного кермування у зв’язку з ожеледицею на автошляхах України.

Джерело: ДСНС

Дослівно: "За даними УкрГідрометцентру, 13 грудня вдень у більшості областей, крім південно-східної частини, ожеледь. На дорогах більшості областей ожеледиця.

На Київщині також утримається ожеледь, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий)". 

 
Скриншот з сайту Укргідрометцентру 

Деталі: Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

ДСНС закликала водіїв:

  • витримувати  дистанцію між автомобілями;
  • паркувати авто так, щоб не заважати снігоприбиральній техніці;
  • пересуватися слизькою дорогою на мінімальній швидкості;
  • під час їзди не здійснювати різких маневрів;
  • наближаючись до пішохідних переходів, знижувати швидкість;
  • та зважати на попередження відповідних служб.

Передісторія:

  • Крижаний дощ, який пройшов в Україні 10 грудня, вдвічі збільшив кількість ДТП – за добу на території України зареєстрували 1435 повідомлень про ДТП, з них 84 – із загиблими або травмованими.  

Українська правда
Теми: ДСНСпогодадороги
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