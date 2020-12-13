Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Рятувальники закликали водіїв бути обережними: на дорогах ожеледиця

Неділя, 13 грудня 2020, 10:24
Фото ТСН

Державна служба з надзвичайних ситуацій закликає водіїв дотримуватися правил безпечного кермування у зв’язку з ожеледицею на автошляхах України.

Джерело: ДСНС

Дослівно: "За даними УкрГідрометцентру, 13 грудня вдень у більшості областей, крім південно-східної частини, ожеледь. На дорогах більшості областей ожеледиця.

На Київщині також утримається ожеледь, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий)". 

 
Скриншот з сайту Укргідрометцентру 

Деталі: Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

ДСНС закликала водіїв:

  • витримувати  дистанцію між автомобілями;
  • паркувати авто так, щоб не заважати снігоприбиральній техніці;
  • пересуватися слизькою дорогою на мінімальній швидкості;
  • під час їзди не здійснювати різких маневрів;
  • наближаючись до пішохідних переходів, знижувати швидкість;
  • та зважати на попередження відповідних служб.

Передісторія:

  • Крижаний дощ, який пройшов в Україні 10 грудня, вдвічі збільшив кількість ДТП – за добу на території України зареєстрували 1435 повідомлень про ДТП, з них 84 – із загиблими або травмованими.  

Українська правда
Теми: ДСНСпогодадороги


powered by lun.ua
Головне сьогодні

ОновленоУ Мінську затримали понад 300 осіб

У Кабміні назвали нову коронавірусну межу: 32-35 тисяч на добу

Мін'юст США цікавиться роботою Хантера Байдена в Burisma – AP

Разумков раптово скликав голів фракцій на нараду

В Україні понад 9 тисяч випадків COVID за добу, 494 – серед дітей

Навального намагались повторно отруїти – Times

Усі новини...
ДСНС
Рятувальники попереджають про погіршення погоди
В акваторії морів оголосили штормове попередження, у Києві – туман
П'яний чиновник збив на смерть людину на Хмельниччині – ДБР
Останні новини
05:57
Перша партія вакцини Pfizer вже прибула до Канади
05:01
Україна 12-та в світі за швидкістю поширення COVID-19
02:59
ОновленоУ Мінську затримали понад 300 осіб
02:05
Англійський письменник Джон Ле Карре помер
01:08
ВідеоSpaceX за рекордно короткий час всьоме запустила одну й ту саму багаторазову ракету
00:38
ТаблицяЗа добу в Європі 169 тисяч нових випадків COVID
23:46
177 дітей арештованих кримськотатарських активістів ростуть без батьків
22:03
В Україну приїхав директор Європейського бюро ВООЗ
21:36
Хакери за підтримки іноземного уряду атакували Мінфін США – Reuters
21:12
Новини економіки: бюджет Києва та "промисловий безвіз"
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!