Рятувальники закликали водіїв бути обережними: на дорогах ожеледиця

Державна служба з надзвичайних ситуацій закликає водіїв дотримуватися правил безпечного кермування у зв’язку з ожеледицею на автошляхах України.

Джерело: ДСНС

Дослівно: "За даними УкрГідрометцентру, 13 грудня вдень у більшості областей, крім південно-східної частини, ожеледь. На дорогах більшості областей ожеледиця.

На Київщині також утримається ожеледь, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий)".

Скриншот з сайту Укргідрометцентру

Деталі: Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

ДСНС закликала водіїв:

витримувати дистанцію між автомобілями;

паркувати авто так, щоб не заважати снігоприбиральній техніці;

пересуватися слизькою дорогою на мінімальній швидкості;

під час їзди не здійснювати різких маневрів;

наближаючись до пішохідних переходів, знижувати швидкість;

та зважати на попередження відповідних служб.

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