Рятувальники закликали водіїв бути обережними: на дорогах ожеледиця
Неділя, 13 грудня 2020, 09:24
Державна служба з надзвичайних ситуацій закликає водіїв дотримуватися правил безпечного кермування у зв’язку з ожеледицею на автошляхах України.
Джерело: ДСНС
Дослівно: "За даними УкрГідрометцентру, 13 грудня вдень у більшості областей, крім південно-східної частини, ожеледь. На дорогах більшості областей ожеледиця.
На Київщині також утримається ожеледь, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий)".
Деталі: Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.
ДСНС закликала водіїв:
- витримувати дистанцію між автомобілями;
- паркувати авто так, щоб не заважати снігоприбиральній техніці;
- пересуватися слизькою дорогою на мінімальній швидкості;
- під час їзди не здійснювати різких маневрів;
- наближаючись до пішохідних переходів, знижувати швидкість;
- та зважати на попередження відповідних служб.
Передісторія:
- Крижаний дощ, який пройшов в Україні 10 грудня, вдвічі збільшив кількість ДТП – за добу на території України зареєстрували 1435 повідомлень про ДТП, з них 84 – із загиблими або травмованими.
Українська правда