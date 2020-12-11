Крижаний дощ вдвічі збільшив кількість ДТП

Внаслідок погіршення погодних умов минулої доби в Україні зареєстрували 1435 дорожньо-транспортних пригод.

Джерело: перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Facebook, заступник директора департаменту комунікації МВС Ярослав Тракало в коментарі УП

Пряма мова Білошицького: "Як завжди, зима приходить неочікувано — не всі водії були готові до зміни погодних умов, більше того...знайшлися й ті, хто виїхав учора на літній гумі".

Деталі: За минулу добу на території України зареєстровано 1435 повідомлень про ДТП. З яких 84 — повідомлення щодо ДТП із загиблими або травмованими. Унаслідок автопригод 8 осіб загинули та 99 травмовані.

У Києві на лінію 102 надійшло 503 повідомлення про ДТП. З яких 7 — повідомлень щодо ДТП із загиблими або травмованими. У столиці внаслідок автопригод загинули 2 особи та 6 травмовані.

Як уточнив Ярослав Тракало в коментарі "Українській правді", кількість ДТП минулої суттєво збільшилася загалом по державі. Особливо загрозливою ситуація є в столиці, де в порівнянні з попередньою добою кількість дорожніх пригод зросла більш ніж у двічі.

Водночас, за словами Білошицького, спостерігається зменшення порушень швидкості, які зафіксовані в автоматичному режимі.

10 грудня камери зафіксували всього 3075 і це рекордно низький показник.