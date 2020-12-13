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Спасатели призвали водителей быть осторожными: на дорогах гололедица

Воскресенье, 13 декабря 2020, 09:24
Спасатели призвали водителей быть осторожными: на дорогах гололедица
Фото ТСН

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям призывает водителей соблюдать правила безопасного вождения в связи с гололедом на дорогах Украины.

Источник: ГСЧС

Дословно: "По данным УкрГидрометцентра, 13 декабря днем ​​в большинстве областей, кроме юго-восточной части, гололед. На дорогах большинства областей гололедица.

На Киевщине также сохранится гололед, на дорогах гололедица (І уровень опасности, желтый)". 

 
Скриншот с сайта укргидрометцентра 

Детали: Отмечается, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.

ГСЧС призвала водителей:

  • выдерживать дистанцию ​​между автомобилями;
  • парковать авто так, чтобы не мешать снегоуборочной технике;
  • передвигаться по скользкой дороге на минимальной скорости;
  • во время езды не совершать резких маневров;
  • приближаясь к пешеходным переходам, снижать скорость;
  • и учитывать предупреждения соответствующих служб.

Предыстория:

  • Ледяной дождь, который прошел в Украине 10 декабря, вдвое увеличил количество ДТП – за сутки на территории Украины зарегистрировали 1435 сообщений о ДТП, из них 84 – с погибшими или травмированными.

Украинская правда
Темы: ГСЧСпогодадороги
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