Спасатели призвали водителей быть осторожными: на дорогах гололедица

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям призывает водителей соблюдать правила безопасного вождения в связи с гололедом на дорогах Украины.

Источник: ГСЧС

Дословно: "По данным УкрГидрометцентра, 13 декабря днем ​​в большинстве областей, кроме юго-восточной части, гололед. На дорогах большинства областей гололедица.

На Киевщине также сохранится гололед, на дорогах гололедица (І уровень опасности, желтый)".

Скриншот с сайта укргидрометцентра

Детали: Отмечается, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.

ГСЧС призвала водителей:

выдерживать дистанцию ​​между автомобилями;

парковать авто так, чтобы не мешать снегоуборочной технике;

передвигаться по скользкой дороге на минимальной скорости;

во время езды не совершать резких маневров;

приближаясь к пешеходным переходам, снижать скорость;

и учитывать предупреждения соответствующих служб.

Предыстория: