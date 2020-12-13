Спасатели призвали водителей быть осторожными: на дорогах гололедица
Воскресенье, 13 декабря 2020, 10:24
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям призывает водителей соблюдать правила безопасного вождения в связи с гололедом на дорогах Украины.
Источник: ГСЧС
Дословно: "По данным УкрГидрометцентра, 13 декабря днем в большинстве областей, кроме юго-восточной части, гололед. На дорогах большинства областей гололедица.
На Киевщине также сохранится гололед, на дорогах гололедица (І уровень опасности, желтый)".
Детали: Отмечается, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.
ГСЧС призвала водителей:
- выдерживать дистанцию между автомобилями;
- парковать авто так, чтобы не мешать снегоуборочной технике;
- передвигаться по скользкой дороге на минимальной скорости;
- во время езды не совершать резких маневров;
- приближаясь к пешеходным переходам, снижать скорость;
- и учитывать предупреждения соответствующих служб.
Предыстория:
- Ледяной дождь, который прошел в Украине 10 декабря, вдвое увеличил количество ДТП – за сутки на территории Украины зарегистрировали 1435 сообщений о ДТП, из них 84 – с погибшими или травмированными.
Украинская правда