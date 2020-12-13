У Києві понад тисяча нових хворих на COVID і 10 смертей
За добу 12 грудня у столиці зареєстрували 1125 нових випадків захворювання на коронавірус, 10 людей померли.
Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram
Пряма мова: "1125 хворих на коронавірус виявили в Києві за минулу добу. 10 людей померли".
Деталі: Серед нових хворих 602 жінки віком від 18 до 90 років, 437 чоловіків віком від 18 до 91 року, 42 дівчинки від 5 місяців до 17 років та 44 хлопчики від 2 місяців до 17 років. Захворіли, зокрема, 54 медики.
72 хворих госпіталізували.
Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дніпровському (291), в Дарницькому (286) та у Деснянському (136) районах.
Станом на 13 грудня у столиці вже 91 138 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Вірус забрав життя 1584 киян. Подолали хворобу 28 817 мешканців Києва, з них 189 за минулу добу.
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Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною
Передісторія:
- За добу 12 грудня в Україні зареєстрували 9 176 нових випадків коронавірусу, зокрема, захворіли 494 дитини та 313 медпрацівників.