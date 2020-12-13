Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У Києві понад тисяча нових хворих на COVID і 10 смертей

Неділя, 13 грудня 2020, 11:58
Фото КМДА

За добу 12 грудня у столиці зареєстрували 1125 нових випадків захворювання на коронавірус, 10 людей померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Пряма мова: "1125 хворих на коронавірус виявили в Києві за минулу добу. 10 людей померли".

Деталі: Серед нових хворих 602 жінки віком від 18 до 90 років, 437 чоловіків віком від 18 до 91 року, 42 дівчинки від 5 місяців до 17 років та 44 хлопчики від 2 місяців до 17 років. Захворіли, зокрема, 54 медики.

72 хворих госпіталізували.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дніпровському (291), в Дарницькому (286) та у Деснянському (136) районах.

Станом на 13 грудня у столиці вже 91 138 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Вірус забрав життя 1584 киян. Подолали хворобу 28 817 мешканців Києва, з них 189 за минулу добу.

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно

Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною

Передісторія: 

  

Українська правда
Теми: Київкоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Разумков раптово скликав голів фракцій на нараду

В Україні понад 9 тисяч випадків COVID за добу, 494 – серед дітей

Навального намагались повторно отруїти – Times

Генсек ООН закликав усі країни оголосити надзвичайний кліматичний стан

Підкуп глави Держгеокадастру: начальника управління Хмельниччини арештували

фото, відеоРічниця затримань у справі Шеремета: під ОП влаштували "похорон правосуддя"

Усі новини...
Київ
Прогнозований бюджет Києва на 2021 рік складає 59 мільярдів – КМДА
Суцільна ковзанка, тисяча звернень у травмпункт – Кличко викликав на килим голів районів
Організатори обіцяють зняти капелюх з головної ялинки країни
Останні новини
15:21
фотоУ Білорусі люди вийшли на марші: силовики затримали вже півсотні людей
14:32
Німеччина вводить жорсткий локдаун до 10 січня
14:26
Через "рекордні" запаси газу ціна знизилася нижче імпортного паритету
14:24
У Франції чоловік із ножем напав на перехожих, є поранені
14:10
Арбітражний суд визнав, що Україна може і має право обмежувати експорт лісу – Качка
13:59
фотоЗ головної ялинки країни зняли капелюха
13:49
Коронавірус: Словаччина внесе зміни в конституцію, щоб продовжити надзвичайний стан
13:44
Азербайджан і Вірменія обмінялися звинуваченнями у провокаціях
13:16
ЗАЗ отримав Євростандарт своєї продукції і налагодить поставки техніки в ЄС
12:58
Британський уряд закликав магазини зробити запаси продуктів на випадок жорсткого Brexit
Усі новини...