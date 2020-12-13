У Києві понад тисяча нових хворих на COVID і 10 смертей

За добу 12 грудня у столиці зареєстрували 1125 нових випадків захворювання на коронавірус, 10 людей померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Пряма мова: "1125 хворих на коронавірус виявили в Києві за минулу добу. 10 людей померли".

Деталі: Серед нових хворих 602 жінки віком від 18 до 90 років, 437 чоловіків віком від 18 до 91 року, 42 дівчинки від 5 місяців до 17 років та 44 хлопчики від 2 місяців до 17 років. Захворіли, зокрема, 54 медики.

72 хворих госпіталізували.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дніпровському (291), в Дарницькому (286) та у Деснянському (136) районах.

Станом на 13 грудня у столиці вже 91 138 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Вірус забрав життя 1584 киян. Подолали хворобу 28 817 мешканців Києва, з них 189 за минулу добу.

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