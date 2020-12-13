В Киеве более тысячи новых больных COVID и 10 смертей

За сутки 12 декабря в столице зарегистрировали 1125 новых случаев заболевания коронавирусом, 10 человек умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь: "1125 больных коронавирусом обнаружили в Киеве за минувшие сутки. 10 человек умерли".

Детали: Среди новых больных 602 женщины в возрасте от 18 до 90 лет, 437 мужчин в возрасте от 18 до 91 года, 42 девочки от 5 месяцев до 17 лет и 44 мальчика от 2 месяцев до 17 лет. Заболели, в частности, 54 медика.

72 больных госпитализировали.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Днепровском (291), в Дарницком (286) и в Деснянском (136) районах.

По состоянию на 13 декабря в столице уже 91 138 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Вирус унес жизни 1584 киевлян. Преодолели болезнь 28817 жителей Киева, из них 189 за минувшие сутки.

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