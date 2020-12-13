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В ЄС заявили про перемогу в арбітражі з Україною щодо лісу-кругляку

Неділя, 13 грудня 2020, 12:10

Україна повинна незабаром відмінити прийняту у 2015 році заборону на експорт необробленої деревини.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні Єврокомісії.

"Остаточне рішення комісії з врегулювання суперечок, створеної відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, виявило, що українська заборона на вивезення всієї необробленої деревини несумісна з Угодою про асоціацію. Отже, очікується, що Україна якнайшвидше припинить експортну заборону. Це рішення завершує перший в історії торговельний суперечку ЄС за двосторонньою угодою",- говориться у заяві. 

В Єврокомісії уточнюють - ЄС підтримує Україну різними проєктами, включаючи підтримку охорони навколишнього середовища, а також державного управління та сталого управління лісами. Втім, як зазначається, рішення арбітражу встановило, що українська заборона на експорт, "не відповідає жодній із цих законних цілей".

Нагадаємо, напередодні було оприлюднено рішення арбітраж з ЄС щодо лісу-кругляка. Зокрема, було визнано ,що Україна має право обмежувати експорт лісу за певних обставин, але разом з тим має відкоригувати свою заборону від 2015 року.

Як прокоментував рішення торговий представник України Тарас Качка, якби в 2015 році автори закону "надто активно писали про преференції національним виробникам, а не про захист лісу", українська сторона змогла б до кінця відстояти правомірність заборони.

Теми: ЄСУкраїнаКарпати


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