Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В ЄС заявили про перемогу в арбітражі з Україною щодо лісу-кругляку

Неділя, 13 грудня 2020, 11:10
В ЄС заявили про перемогу в арбітражі з Україною щодо лісу-кругляку

Україна повинна незабаром відмінити прийняту у 2015 році заборону на експорт необробленої деревини.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні Єврокомісії.

"Остаточне рішення комісії з врегулювання суперечок, створеної відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, виявило, що українська заборона на вивезення всієї необробленої деревини несумісна з Угодою про асоціацію. Отже, очікується, що Україна якнайшвидше припинить експортну заборону. Це рішення завершує перший в історії торговельний суперечку ЄС за двосторонньою угодою",- говориться у заяві. 

В Єврокомісії уточнюють - ЄС підтримує Україну різними проєктами, включаючи підтримку охорони навколишнього середовища, а також державного управління та сталого управління лісами. Втім, як зазначається, рішення арбітражу встановило, що українська заборона на експорт, "не відповідає жодній із цих законних цілей".

Нагадаємо, напередодні було оприлюднено рішення арбітраж з ЄС щодо лісу-кругляка. Зокрема, було визнано ,що Україна має право обмежувати експорт лісу за певних обставин, але разом з тим має відкоригувати свою заборону від 2015 року.

Як прокоментував рішення торговий представник України Тарас Качка, якби в 2015 році автори закону "надто активно писали про преференції національним виробникам, а не про захист лісу", українська сторона змогла б до кінця відстояти правомірність заборони.

Теми: ЄСУкраїнаКарпати
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Усі новини...
ЄС
Польські лікарі почали обстеження Саакашвілі
"Нова пошта" створює окрему компанію для експансії на ринок ЄС
В ЄС розробили стратегію інтеграції залізничних систем України та Молдови в європейську
Останні новини
11:22
Нацбанк у 2024 році планує приєднання України до Єдиної зони платежів в євро SEPA
11:18
У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва
11:14
Дуда привітав Україну і Молдову з історичним рішенням саміту ЄС
11:10
На польському кордоні збили трьох українських водіїв
11:07
У США чотиримісячне дитя вижило після того, як його затягнуло в торнадо
10:59
Розтрата 18 мільйонів ДП "Антонов": справу скерували до суду
10:50
Конгрес США схвалив заборону імпорту ядерного палива з РФ
10:49
інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС
10:49
Формула майбутнього: як під час війни 13 математиків будують в Україні центр передових досліджень
10:44
відеоПереможець "Молодості". Вийшов трейлер української драми "Як там Катя?"
Усі новини...
Реклама: