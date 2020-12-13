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В ЕС заявили о победе в арбитраже с Украиной по лесу-кругляку

Воскресенье, 13 декабря 2020, 12:10

Украина должна вскоре отменить принятый в 2015 году запрет на экспорт необработанной древесины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.

"Окончательное решение комиссии по урегулированию споров, созданной в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС, выявило, что украинский запрет на вывоз всей необработанной древесины несовместим с Соглашением об ассоциации. Следовательно, ожидается, что Украина как можно быстрее отменит запрет экспорта. Это решение завершает первый в истории торговый спор ЕС по двустороннему соглашению", - говорится в заявлении. 

В Еврокомиссии уточняют - ЕС поддерживает Украину различными проектами, включая поддержку охраны окружающей среды, а также государственного управления и устойчивого управления лесами. Впрочем, как отмечается, решение арбитража установило, что украинский запрет на экспорт, "не соответствует ни одной из этих законных целей".

Напомним, накануне было обнародовано решение арбитража с ЕС по лесу-кругляку. В частности, было признано, что Украина имеет право ограничивать экспорт леса при определенных обстоятельствах, но вместе с тем должна откорректировать свой запрет от 2015 года.

Как прокомментировал решение торговый представитель Украины Тарас Качка, если бы в 2015 году авторы закона "слишком активно писали о преференциях национальным производителям, а не о защите леса", украинская сторона смогла бы до конца отстоять правомерность запрета.

Темы: ЕСУкраинаКарпаты


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