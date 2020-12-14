У Мінську затримали понад 300 осіб

У Мінську в ході акцій протесту в неділю затримано більше 300 осіб.

Джерело: БЕЛТА з посиланням на ГУВС Мінміськвиконкому, правозахисний центр "Весна"

Дослівно ГУВС: "13 грудня з 12.00 у різних районах столиці збиралися групи громадян (загальна кількість не перевищила 800 осіб), які позначали себе незареєстрованою символікою. Учасників несанкціонованих заходів неодноразово попереджали про неприпустимість протиправних дій. Ті, хто не реагував на прохання, і найбільш активні громадяни були затримані".

Деталі: На території Мінська затримано понад 300 громадян – за ст.23.34 КоАП за "порушення порядку організації або проведення масових заходів", а також за ст.23.4 КоАП за "непокору законній вимозі працівників органів внутрішніх справ".

У той же час, правозахисний центр "Весна" опублікував імена вже 286 затриманих у неділю в Білорусі, список доповнюється. Майже всі вони були затримані в Мінську.

Беларуская асацыяцыя журналістаў повідомляє, що в неділю також затримали журналіста "Белсату" Стаса Івашкевича, фотографа Геннадія Вератинського та редактора "Онлайнера" ​​Миколу Градзюшко.

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