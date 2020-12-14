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У Мінську затримали понад 300 осіб

Понеділок, 14 грудня 2020, 01:59
У Мінську затримали понад 300 осіб
TUT.BY

У Мінську в ході акцій протесту в неділю затримано більше 300 осіб.

Джерело: БЕЛТА з посиланням на ГУВС Мінміськвиконкому, правозахисний центр "Весна"

Дослівно ГУВС: "13 грудня з 12.00 у різних районах столиці збиралися групи громадян (загальна кількість не перевищила 800 осіб), які позначали себе незареєстрованою символікою. Учасників несанкціонованих заходів неодноразово попереджали про неприпустимість протиправних дій. Ті, хто не реагував на прохання, і найбільш активні громадяни були затримані".

Деталі: На території Мінська затримано понад 300 громадян – за ст.23.34 КоАП за "порушення порядку організації або проведення масових заходів", а також за ст.23.4 КоАП за "непокору законній вимозі працівників органів внутрішніх справ".

У той же час, правозахисний центр "Весна" опублікував імена вже 286 затриманих у неділю в Білорусі, список доповнюється. Майже всі вони були затримані в Мінську.

Беларуская асацыяцыя журналістаў повідомляє, що в неділю також затримали журналіста "Белсату" Стаса Івашкевича, фотографа Геннадія Вератинського та редактора "Онлайнера" ​​Миколу Градзюшко.

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Нагадаємо: 

  • У Білорусі з 9 серпня постійно проходять масштабні мітинги проти оголошеної перемоги на них Олександра Лукашенка, який 26 років утримує владу в країні в тому числі шляхом переслідування опонентів і фальсифікації виборів.
  • Опозиція сформувала Координаційну раду і вимагає перевиборів. Однак 6 із 7 членів президії ради уже або опинилися за гратами або були видворені за межі країни.
  • Олександр Лукашенко заявив, що владу не віддасть, бо його "не для того обрав народ" і провів таємну інавгурацію. 

"Українська правда" у Threads

Теми: Білорусьакції
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