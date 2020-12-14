В Минске задержали более 300 человек

В Минске в ходе акций протеста в воскресенье задержано более 300 человек.

Источник: БЕЛТА со ссылкой на ГУВД Мингорисполкома, правозащитный центр "Весна"

Дословно ГУВД: "13 декабря с 12.00 в различных районах столицы собирались группы граждан (общее количество не превысило 800 человек), которые обозначали себя незарегистрированной символикой. Участники несанкционированных мероприятий неоднократно предупреждались о недопустимости противоправных действий. Те, кто не реагировал на просьбы, и наиболее активные граждане были задержаны".

Детали: На территории Минска задержано более 300 граждан – по ст.23.34 КоАП за "нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий", а также по ст.23.4 КоАП за "неповиновение законному требованию сотрудников органов внутренних дел".

В то же время, правозащитный центр "Весна" опубликовал имена уже 286 задержанных в воскресенье в Беларуси, список дополняется. Почти все они были задержаны в Минске.