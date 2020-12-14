За добу в Європі 169 тисяч нових випадків COVID

Станом на 14 грудня в країнах Європи діагностували 169 тисяч нових заражень COVID-19, зокрема, 9176 в Україні.

Джерело: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. Worldometers

Деталі: У країнах Європи лідерами антирейтингу за кількістю нових випадків COVID-19 є Великобританія, Італія, Німеччина, Франція, Нідерланди та Україна. У відповідному світовому антирейтингу Україна знаходиться на 12-му місці.

Статистика за 12 грудня

Наразі всього в світі діагностовано 72 мільйони випадків зараження коронавірусом, 50 мільйонів хворих вилікувалися, 1 610 173 пацієнтів з COVID-19 померло. Продовжують боротися з хворобою понад 20 мільйонів людей.

Що передувало: 11 грудня в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 12 811 особам, одужали 13 653 особи, у лікарні з коронавірусом чи підозрою на нього потрапили 3 001 особа, померли 243 хворих.

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