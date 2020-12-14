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За сутки в Европе 169 тысяч новых случаев COVID

Понедельник, 14 декабря 2020, 00:38

По состоянию на 14 декабря в странах Европы диагностировали 169 тысяч новых заражений COVID-19, в частности, 9176 в Украине.

Источник: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. Worldometers

Детали: В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Великобритания, Италия, Германия, Франция, Нидерланды и Украина. В соответствующем мировом антирейтинге Украина на 12-м месте.

 
Статистика за 12 декабря

Сейчас в мире диагностировано 72 миллиона случаев заражения коронавирусом, 50 миллионов больных вылечились, 1 610 173 пациентов с COVID-19 умерли. Продолжают бороться с болезнью более 20 миллионов человек.

Что предшествовало: 11 декабря в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 12 811 людям, выздоровели 13 653 человека, в больницы с коронавирусом или подозрением на него попали 3 001 человек, умерли 243 больных.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Темы: коронавирус


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