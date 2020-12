SpaceX за рекордно короткий час всьоме запустила одну й ту саму багаторазову ракету

13 грудня американська приватна космічна компанія Ілона Маcка SpaceX доставила на орбіту Землі супутник радіомовлення SXM-7 компанії Sirius XM. На орбіту вантаж вивела ракета-носій Falcon 9, яка до цього успішно виконала шість подібних місій.

Джерело: Spacex в Twitter. Everyday Astronaut

Деталі: Старт ракети-носія Falcon 9, яка доставила на орбіту семитонний супутник, відбувся з комплексу SLC-40 у Флориді, США. Це 25-й запуск компанії цьогоріч, усі старти були успішні. До кінця року SpaceX планує здійснити ще 3 місії.

Tune in today, Dec. 11, 2020 at 11:21am ET, to watch the launch of the Maxar-built SXM-7 digital audio radio #satellite from Cape Canaveral, Florida. The satellite was built for @SIRIUSXM and will be carried into orbit by a @SpaceX Falcon 9 rocket. https://t.co/MQDmZCy7dq pic.twitter.com/RoRVhZhbtS