SpaceX за рекордно короткое время в седьмой раз запустила одну и ту же многоразовую ракету

13 декабря американская частная космическая компания Илона Маcка SpaceX доставила на орбиту Земли спутник радиовещания SXM-7 компании Sirius XM. На орбиту груз вывела ракета-носитель Falcon 9, которая до этого успешно выполнила шесть подобных миссий.

Источник: Spacex в Twitter. Everyday Astronaut

Детали: Старт ракеты-носителя Falcon 9, которая доставила на орбиту семитонный спутник, состоялся из комплекса SLC-40 во Флориде, США. Это 25-й запуск компании в этом году, все старты были успешны. К концу года SpaceX планирует осуществить еще 3 миссии.

Tune in today, Dec. 11, 2020 at 11:21am ET, to watch the launch of the Maxar-built SXM-7 digital audio radio #satellite from Cape Canaveral, Florida. The satellite was built for @SIRIUSXM and will be carried into orbit by a @SpaceX Falcon 9 rocket. https://t.co/MQDmZCy7dq pic.twitter.com/RoRVhZhbtS