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9 порушень "тиші" на Донбасі зафіксували у неділю

Понеділок, 14 грудня 2020, 08:11

13 грудня в районі проведення операції Об’єднаних сил задокументовано дев’ять порушень режиму припинення вогню з боку проросійських бойовиків, українські бійці не зазнали втрат чи поранень.

Джерело: командування ООС 

Деталі: В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог тричі відкривав неприцільний вогонь по українських позиціях поблизу населеного пункту Південне. Вранці окупанти застосували міномети 82-го калібру, а у вечірній час – гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. 

На цьому ж напрямку, але вже біля Катеринівки, противник провокував українських воїнів зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів, а також зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік населеного пункту Водяне, що біля Донецька, було відмічено ворожу вогневу активність з автоматичних станкових гранатометів. 

А поблизу Водяного, що на приморському напрямку, противник тричі порушував режим припинення вогню і провокував наших захисників з гранатометів різних систем. На цій ділянці фронту, в районі населеного пункту Гнутове ворог вів вогонь в напрямку українських позицій з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Як зазначає штаб, "на вогневі провокації противника українські підрозділи надали адекватну відповідь". 

Від початку поточної доби, 14 грудня, на усіх ділянках лінії розмежування спостерігається тиша, вогневих провокацій із боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Теми: ДонбасООС


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