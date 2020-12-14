9 нарушений "тишины" на Донбассе зафиксировали в воскресенье

13 декабря в районе проведения операции Объединенных сил задокументировано девять нарушений режима прекращения огня со стороны пророссийских боевиков, украинские бойцы не понесли потерь и не получили ранений.

Источник: командование ООС

Детали: В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг трижды открывал неприцельный огонь по украинским позициям вблизи населенного пункта Южное. Утром оккупанты применили минометы 82-го калибра, а в вечернее время – гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

На этом же направлении, но уже у Катериновки, противник провоцировал украинских воинов из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" недалеко от населенного пункта Водяное, что у Донецка, была отмечена вражеская огневая активность из автоматических станковых гранатометов.

А вблизи Водяного, что на приморском направлении, противник трижды нарушал режим прекращения огня и провоцировал наших защитников из гранатометов различных систем. На этом участке фронта, в районе населенного пункта Гнутово враг вел огонь в направлении украинских позиций из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Как отмечает штаб, "на огневые провокации противника украинские подразделения давали адекватный ответ".

С начала текущих суток, 14 декабря, на всех участках линии разграничения наблюдается тишина, огневых провокаций со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.