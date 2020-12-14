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У київських лікарнях понад 2 тисячі хворих на COVID, з них 1324 – "важкі"

Понеділок, 14 грудня 2020, 11:03
Фото dubno-adm.gov.ua

За добу 13 грудня у столиці зареєстрували 605 нових хворих на коронавірус, 13 людей померли. Понад дві тисячі хворих наразі перебувають у лікарнях.

​​Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Пряма мова: "Кількість виявлених хворих у Києві за минулу добу –  605. 13 людей померли".

Деталі: Серед нових хворих 331 жінка віком від 19 до 91 року, 218 чоловіків віком від 18 до 84 років, 29 дівчаток від 6 місяців до 17 років та 27 хлопчиків від 9 місяців до 17 років. Захворіли, зокрема, 20 медиків.

46 людей госпіталізували.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому (278), в Дніпровському (138) та у Подільському (45) районах.

Станом на 14 грудня у столичних лікарнях перебуває 2083 пацієнти з підтвердженим діагнозом COVID-19, з них 16 – діти. 1324 пацієнти у важкому стані. На ліжках інтенсивної реанімації перебувають 239 хворих. 34 – підключені до апаратів штучної вентиляції легень. Кисневу підтримку отримують 1477 хворих.
 
Наразі у Києві вже 91 743 підтверджених випадки захворювання на COVID-19. Всього коронавірус забрав життя 1597 киян. Подолали хворобу 28 904 мешканці Києва, з них 87 за минулу добу.

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Передісторія: 

  • У неділю 13 грудня в Україні зафіксували 6 451 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19, за цю добу одужали 5 154 особи, однак у лікарні потрапили 1 895 хворих, а 93 пацієнти з коронавірусом померли. 

Українська правда
Теми: коронавірусКиївВіталій Кличко


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