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В киевских больницах более 2 тысяч больных COVID, из них 1324 – "тяжелые"

Понедельник, 14 декабря 2020, 10:03
В киевских больницах более 2 тысяч больных COVID, из них 1324 – тяжелые
Фото dubno-adm.gov.ua

За сутки 13 декабря в столице зарегистрировали 605 новых больных коронавирусом, 13 человек умерли. Более двух тысяч больных сейчас находятся в больницах.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь: "Количество выявленных больных в Киеве за минувшие сутки – 605. 13 человек умерли".

Детали: Среди новых больных 331 женщина в возрасте от 19 до 91 года, 218 мужчин в возрасте от 18 до 84 лет, 29 девочек от 6 месяцев до 17 лет и 27 мальчиков от 9 месяцев до 17 лет. Заболели, в частности, 20 медиков.

46 человек госпитализировали.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком (278), в Днепровском (138) и в Подольском (45) районах.

По состоянию на 14 декабря в столичных больницах находится 2083 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, из них 16 – дети. 1324 пациента в тяжелом состоянии. На кроватях интенсивной реанимации находятся 239 больных. 34 – подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Кислородную поддержку получают 1477 больных.

Сейчас в Киеве уже 91 743 подтвержденных случая заболевания COVID-19. Всего коронавирус унес жизни 1597 киевлян. Преодолели болезнь 28 904 жителя Киева, из них 87 за минувшие сутки.

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Предыстория: 

  • В воскресенье 13 декабря в Украине зафиксировали 6 451 новый случай коронавирусной болезни COVID-19, за эти сутки выздоровели 5 154 человека, однако в больницы попали 1 895 больных, а 93 пациента с коронавирусом умерли.

Украинская правда

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Темы: коронавирусКиевВиталий Кличко
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