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У неділю COVID підтвердили 6 451 українцю, госпіталізували 1 895 хворих

Понеділок, 14 грудня 2020, 07:16
У неділю COVID підтвердили 6 451 українцю, госпіталізували 1 895 хворих
УП

У неділю 13 грудня в Україні зафіксували 6 451 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19, за цю добу одужали 5 154 особи, однак у лікарні потрапили 1 895 хворих, а 93 пацієнти з коронавірусом померли. 

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook, "Українська правда"

Деталі: У порівнянні з минулою неділею, 13 грудня в Україні зробили на 7 920 тестів на коронавірус менше (ПЛР методом – на 7 388 тестувань менше), а саме: за минулу добу в Україні було здійснено 25 582 тестувань: методом ПЛР – 20 493, методом ІФА – 5 089. Тижнева кількість тестувань теж зменшилася.

При цьому кількість нових випадків зменшилася, а кількість госпіталізацій зросла, адже за добу 6 грудня коронавірусну хворобу підтвердили 8 641 людині, госпіталізували 1 037 осіб. Варто враховувати, що підтверджені випадки – це результати тестувань у попередні дні.

Найбільша кількість підтверджених випадків за останню добу, 13 грудня, зареєстрована у м. Київ (605), Одеській (584), Київській (521), Дніпропетровській (461) та Запорізькій (440) областях.

 

Серед нових хворих: 355 дітей та 215 медпрацівників.

За весь час пандемії в Україні коронавірус SARS CoV 2 виявили у 900 666 осіб, із них 506 718 осіб одужали, а 15 247 хворих померли.

Загалом із березня методом ПЛР зробили вже 5 052 686 тестувань. 

Нагадаємо: 13 грудня Україна за кількістю нових випадків COVID-19 була на 12 місці у світі і 6 місці в Європі.

Знати більше: COVID-19 в Україна та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Олена Рощенко, УП, доповнено
Теми: коронавірусCovid-2019епідемія
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