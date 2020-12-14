У неділю COVID підтвердили 6 451 українцю, госпіталізували 1 895 хворих

У неділю 13 грудня в Україні зафіксували 6 451 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19, за цю добу одужали 5 154 особи, однак у лікарні потрапили 1 895 хворих, а 93 пацієнти з коронавірусом померли.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook

Деталі: Найбільша кількість підтверджених випадків за останню добу зареєстрована у м. Київ (605), Одеській (584), Київській (521), Дніпропетровській (461) та Запорізькій (440) областях.

Серед нових хворих: 355 дітей та 215 медпрацівників.

За минулу добу в Україні було здійснено 25 582 тестувань: методом ПЛР – 20 493, методом ІФА – 5 089. Загалом із березня методом ПЛР зробили вже 5 052 686 тестувань.

За весь час пандемії в Україні коронавірус SARS CoV 2 виявили у 900 666 осіб, із них 506 718 осіб одужали, а 15 247 хворих померли.