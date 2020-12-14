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Рада визначилась, як працюватиме під час локдауна

Понеділок, 14 грудня 2020, 12:15
Рада визначилась, як працюватиме під час локдауна

Під час запланованого у січні локдауна у Верховній Раді буде відбуватися робота в комітетах.  

Джерело: Брифінг керівника партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка

Пряма мова: "У нас були заплановані сесійні тижні пленарні з 11 по 15, з 18 по 22 (січня – ред.). Тепер в ці тижні буде робота в комітетах, тобто з 11 по 22. А наступний тиждень, який був запланований як вихідний, тому що це була перерва між двома сесіями - цей тиждень з 25 січня до 29 січня буде робочим.

Тому фактично ми свою відпустку використали. А два тижня (під час локдауну – ред.) буде робота в комітатах".

Деталі: Корнієнко уточнив, що під час пленарного тижня у січні можуть бути розглянути законопроєкти, які не встигнуть розглянути під час пленарного тижні 15-18 грудня.

Передісторія:

Українська правда

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