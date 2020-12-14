Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Рада визначилась, як працюватиме під час локдауна

Понеділок, 14 грудня 2020, 13:15

Під час запланованого у січні локдауна у Верховній Раді буде відбуватися робота в комітетах.  

Джерело: Брифінг керівника партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка

Пряма мова: "У нас були заплановані сесійні тижні пленарні з 11 по 15, з 18 по 22 (січня – ред.). Тепер в ці тижні буде робота в комітетах, тобто з 11 по 22. А наступний тиждень, який був запланований як вихідний, тому що це була перерва між двома сесіями - цей тиждень з 25 січня до 29 січня буде робочим.

Тому фактично ми свою відпустку використали. А два тижня (під час локдауну – ред.) буде робота в комітатах".

Деталі: Корнієнко уточнив, що під час пленарного тижня у січні можуть бути розглянути законопроєкти, які не встигнуть розглянути під час пленарного тижні 15-18 грудня.

Передісторія:

Українська правда


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Від COVID у понеділок одужали вдвічі більше людей, ніж захворіли – МОЗ

Колегія виборників підтримала Байдена на виборах

Вбивство 5-річного хлопчика: у підозрюваного COVID, продовження арешту під загрозою

Комітет підтримав Бюджет-2021

Новини 14 грудня: нові карантинні обмеження, збільшення кількості тестувань

Уряд ввів нові карантинні обмеження з 19 грудня

Усі новини...
Останні новини
10:36
Степанов назвав причину, через яку можуть зрости показники захворюваності на COVID-19
10:35
"ГарПок" може втратити 2,6 мільйона доларів у міжнародному арбітражі через "зелену" енергетику
10:33
Хакери викрали дані Moderna під час атаки на агентство ЄС
10:28
Навальний – про замах на нього: Путін керує цією ситуацією
10:28
У Німеччині затримали ще одного підозрюваного у "пограбуванні століття"
09:59
Держава має вакцинувати від COVID-19 безкоштовно майже 21 млн людей – МОЗ
09:51
Степанов – нардепам: Позбудьтесь інфантильності, медична система під загрозою
09:41
Путін привітав Байдена: Готовий до взаємодії і контактів
09:10
Байден після голосування Колегії виборників заявив про "перемогу демократії" та закликав до єдності
08:30
Від COVID у понеділок одужали вдвічі більше людей, ніж захворіли – МОЗ
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!