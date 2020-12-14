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Рада определилась, как будет работать во время локдауна

Понедельник, 14 декабря 2020, 13:15

Во время запланированного в январе локдауна в Верховной Раде будет происходить работа в комитетах.

Источник: Брифинг руководителя партии "Слуга народа" Александра Корниенко

Прямая речь: "У нас были запланированы сессионные недели пленарные с 11 по 15, с 18 по 22 (января - ред.). Теперь в эти недели будет работа в комитетах, то есть с 11 по 22. Следующую неделю, которая была запланирован как выходная, потому что это был перерыв между двумя сессиями – эта неделя с 25 января по 29 января будет рабочей.

Поэтому фактически мы свой отпуск использовали. А две недели (во время локдауна - ред.) будет работа в комитатах".

Детали: Корниенко уточнил, что во время пленарной недели в январе могут быть рассмотрены законопроекты, которые не успеют рассмотреть во время пленарного недели 15-18 декабря.

Предыстория:

  • Правительство введет усиленный карантин с 8 по 24 января 2021 года.  



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